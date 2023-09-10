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خبراء الاقتصاد يواجهون الفيل في الغرفة خلال منتدى الشارقة الدولي للاتصال الحكومي

9/10/2023 11:03:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • مناقشة أفضل الممارسات التي تجنب الاقتصاديين الوقوع في فخ التوقعات السلبية لأسواق المال

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في الوقت الحاضر، يجمع المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 12 تحت شعار «موارد اليوم..ثروات الغد» في مركز إكسبو الشارقة، الخبراء ورواد الاقتصاد العالمي: د.رجاء المرزوقي، وديفيد داوكوي لي، والبروفيسور فان غانغ، في جلسة مهمة وحيوية بعنوان «التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟»، حيث يقودون حوارا جريئا ينتظره خبراء الاقتصاد وقادة القطاعات المالية، حول التضخم وأثره على موارد وثروات المجتمعات والشعوب، وأهمية تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات الاقتصادية بشكل شفاف وفعال، ويقدمون أفضل الرؤى والتوجهات للتغلب عليها.
الاقتصاد والسياسات النقدية
ويشغل الخبير الاقتصادي د.رجاء المرزوقي منصب المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي وكبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وخبير متعاون مع صندوق النقد الدولي، وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى، حيث رأس بعثة صندوق النقد الدولي إلى كل من أذربيجان وأوزبكستان، كما تولى تدريب البرلمانيين وأعضاء مجالس الشورى في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، وحمل مشعل استراتيجية «الأمن الاقتصادي للأمن الوطني».
ويعد ديفيد داوكوي لي، أحد كبار الاقتصاديين الصينيين، ومدير مركز الصين في اقتصاد العالم في جامعة تسينغهوا، وأحد الأكاديميين الثلاثة الذين تولوا مهام مندوبية السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني، كما شغل داوكوي عدة مناصب أكاديمية في جامعات مرموقة، ويعتبر من أهم كتاب المقالات الاقتصادية التحليلية التي نشرت في أبرز الصحف العالمية.
أما البروفيسور فان غانغ فهو مدير المعهد الوطني الصيني للبحوث الاقتصادية، والأمين العام لمؤسسة الإصلاح الصينية، كما أنه أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين، ورئيس معهد التنمية الصيني، أحد أكبر 25 مركزا فكريا وطنيا في الصين، وتشمل منشوراته أكثر من 100 بحث أكاديمي منشور في المجلات الأكاديمية الصينية والإنجليزية و12 كتابا، ولعب أدوارا قيادية في المشاريع البحثية بتكليف من البنك الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها.
شبح التضخم
ويتطرق د.رجاء المرزوقي وديفيد داوكوي لي والبروفيسور فان غانغ في جلسة «التحديات الاقتصادية.. من يتحدث عن الفيل في الغرفة؟»، والتي يديرها عبدالله المديفر، مقدم البرامج والإعلامي السعودي، إلى مجموعة من المحاور المهمة والحساسة التي تهم الاقتصاديين والقادة الحكوميين والجمهور العام، حيث يناقشون أفضل السبل التي يمكن للحكومات من خلالها أن تشرح للجمهور قضايا مثل التضخم بطرق سهلة الفهم، وما الطرق الأكثر فاعلية للاتصال بشكل شفاف حول الأخبار الاقتصادية السلبية، والممارسات التي تجنب الاقتصاديين الوقوع في فخ التوقعات السلبية لأسواق المال.
وفي جزء آخر من الجلسة، سيركز المتحدثون على التأثيرات والآثار التي يخلفها التضخم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث يقدمون نظرة على كيفية تأثير التضخم على جاذبية الدول في المشهد الاقتصادي العالمي، وسبل محافظتها على علاقاتها الاقتصادية مع المستثمرين، وطمأنتهم في الأوقات الاقتصادية الصعبة، كما سيوجهون إلى أفضل الخطابات التي ينبغي أن تتبناها الحكومات أمام العالم في هذا الشأن، وأنواع الاستثمارات التي يمكن جذبها في أوقات التضخم.

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