Monday, 11 September 2023 07:55 GMT

55 مليار دولار تبخرت من ثروة ملياردير هندي ليصبح الأكثر خسارة في 2023!

9/10/2023 11:03:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدر الملياردير الهندي غوتام أداني المليارديرات الأكثر خسارة عالميا منذ بداية العام الحالي حتى الآن، بقيمة 55.4 مليار دولار، وسط ضربات متتالية تتلقاها المجموعة منذ بداية العام، آخرها تحقيق استقصائي ربط بين مستثمرين في الخارج وأفراد من عائلة أداني للمتاجرة بالأسهم.
وتسببت الخسارة في هبوط إجمالي ثروة أداني إلى 65.2 مليار دولار وضعته في المرتبة 19 عالميا، وفقا لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات.
وكان أداني قد احتل مراتب متقدمة بداية العام الحالي بين المليارديرات واحتل المرتبة الثالثة عالميا وبثروة نحو 120 مليار دولار، قبل أن تضرب الخسائر العنيفة مجموعته بعد انهيار أسعار الأسهم في أعقاب تقرير البيع على المكشوف لشركة «هندنبورغ ريسيرش».
ونفت مجموعة «أداني» مرارا مزاعم «هيندنبورغ»، ووصفت التقرير بأنه «مزيف»، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية.
وواصلت أسهم «أداني إنتربرايز ليميتد»، وهي شركة قابضة هندية متعددة الجنسيات مدرجة في البورصة وجزء من مجموعة أداني، خسائرها العنيفة لتهبط بنحو 34.42% من بداية العام الحالي حتى اليوم، وسط تراجع أسهم الشركات الأخرى المرتبطة بالمجموعة.
ومؤخرا واجهت المجموعة تحقيقا استقصائيا وجه انتقادات للمجموعة وسط جدل بشأن اثنين من حملة أسهمها استخدما صناديق غامضة لشراء وبيع أسهمها.
ولاتزال المجموعة المترامية الأطراف، والتي تبني بنية تحتية كثيفة رأس المال مثل المواني والمطارات، في مرمى النيران بسبب تلك المزاعم، التي تنفيها مرارا.
وذلك فيما يدفع أداني بتوسيع مجموعته بقوة، نحو الطاقة الخضراء والبنية التحتية على وجه الخصوص، وتأمين الاستثمارات من الشركات، واستخدمت مجموعته قروض الهامش لتمويل طموحاتها.

MENAFN10092023000130011022ID1107042214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث