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هل تنجح صناديق الأسهم الكويتية في تعويض خسائرها؟

9/10/2023 11:03:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
تراجع أداء صناديق الأسهم المحلية التي تستثمر في بورصة الكويت خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي، حيث تراوحت خسائر الصناديق التقليدية والإسلامية على حد سواء ما بين 1.6% و4.6%.
في المقابل، ارتفع صندوق واحد خلال الشهر الماضي وهو صندوق وفرة للاستثمار الدولي المدار من شركة وفرة للاستثمار بنسبة 0.53% ليكون الصندوق الوحيد الذي غرد خارج السرب من بداية العام بتحقيق 2.06% مكاسب. وظهر من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء»، وفقا لتقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، أن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية تراوحت خسائرها منذ بداية السنة وحتى نهاية أغسطس الماضي بين 1.5% و8.1%. وجاء هذا الأداء متوافقا مع حركة مؤشرات البورصة خلال أغسطس الماضي والتي تجلت في خسائر مؤشر السوق الأول بنسبة 4.5%، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 3.4% جراء عمليات بيع بهدف جني الأرباح من الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات سعرية خلال مرحلة الكشف عن نتائج النصف الأول، وهذه النوعية من الأسهم تشكل المكونات الرئيسية لصناديق الاستثمار المحلية.
ومن المتوقع أن يعود الزخم الإيجابي تدريجيا للأسهم القيادية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء فترة الصيف التي تتسم بالهدوء، فضلا عن أن كثيرا من هذه الأسهم باتت أسعارها مشجعة على الشراء بعد تراجعها في الفترة الأخيرة، الأمر الذي سينعكس على أداء صناديق الاستثمار بشكل عام ويقلص من خسائرها تمهيدا لتحول أغلبها للمكاسب خلال الربع الأخير من العام الحالي.
خليجيا، تراجع أداء الصناديق بشقيها التقليدي والإسلامي خلال أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 0.5% و3.7%، وحافظ صندوق الأسهم المحلية والخليجية المدار من شركة «بوبيان كابيتال» للاستثمار على أفضل أداء من بداية السنة بمكاسب 8.5%.

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