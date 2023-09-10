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ثلث ديون الولايات المتحدة البالغة 7 6 تريليونات دولار تستحق خلال 12 شهرا!

9/10/2023 11:03:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المقرر أن يحين موعد استحقاق ما يقرب من ثلث جميع الديون الحكومية الأميركية المستحقة في الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقا لتحليل أجرته شركة أبولو لإدارة الأصول.
ويظهر رسم بياني من كبير الاقتصاديين تورستن سلوك، أن حصة الدين العام الأميركي المقرر استحقاقه خلال عام أو أقل ارتفعت بشكل مطرد نحو مستويات عصر الوباء وهي الآن عند 31%. ومن حيث المبلغ بالدولار فتبلغ قيمة هذه الديون نحو 7.6 تريليونات دولار، وهو أعلى مستوى تمت مشاهدته منذ أوائل عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الدين العام المستحق في الأمد القريب أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا أقل من الذروة التي بلغها في عام 2020، عندما شكل حصة أكبر بكثير.
ومع ذلك، قال سلوك إن مبلغ الـ 7.6 تريليونات دولار المستحق هو أحد مصادر الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة الأميركية، وفقا لما ذكرته «Insider»، واطلعت عليه «العربية.نت».
ويأتي هذا التقدير في الوقت الذي تفجر فيه العجز الفيدرالي في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في مسار الديون الأميركية. لقد قامت وزارة الخزانة بالفعل ببيع سندات بقيمة تريليون دولار خلال هذا الربع فقط.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الاقتراض في العام ونصف العام الماضيين، حيث شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في حملة تشديد صارمة، مما أدى إلى رفع تكاليف خدمة الديون الحكومية.
واعتبارا من بعد ظهر يوم الجمعة الماضية، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.25%، وبلغ العائد على الأشهر الثلاثة 5.47%، كما تعرضت أسعار الفائدة لضغوط من برنامج التشديد الكمي الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أدى إلى إزالة أحد كبار المشترين من سوق السندات. وسمح البنك المركزي لنحو تريليون دولار من حيازات ديونه بالخروج من ميزانيته العمومية. على الرغم من ارتفاع العائدات في الأشهر الأخيرة، إلا أن التأثير الإجمالي للتشديد النقدي على السوق كان محدودا حتى الآن، حيث وجدت وزارة الخزانة عددا كبيرا من المشترين بين صناديق سوق المال ومتداولي القطاع الخاص.
ولكن وفقا لورقة بحثية أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في أواخر أغسطس، فإن مشاركة صناديق سوق المال في مزادات أذون الخزانة الأخيرة بدأت تتضاءل.

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