1 8 مليار دولار فائض ميزانية سلطنة عمان في 7 أشهر

1 8 مليار دولار فائض ميزانية سلطنة عمان في 7 أشهر
التاريخ
9/10/2023 11:03:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة المالية العمانية أمس ان ميزانية البلاد سجلت فائضا بلغ 702 مليون ريال (ما يعادل 1.82 مليار دولار) منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، وذلك مقابل نحو مليار ريال (ما يعادل 2.58 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن متوسط إنتاج السلطنة من النفط بلغ 1.058 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو الماضي بمتوسط سعر 83 دولارا للبرميل.
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