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كيبكو تطلق تقرير الاستدامة لعام 2022

9/10/2023 11:03:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • إيمان العوضي: ملتزمون بتطبيق مبادئ الحوكمة بهدف تحقيق المزيد من ممارسات الأعمال المسؤولة
  • نسعى للوفاء بالتزاماتنا تجاه المجتمعات التي ننشط فيها عبر الاستفادة من استراتيجية الحوكمة البيئية


أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن نشر تقرير الاستدامة لعام 2022 وهو تقريرها الثاني في هذا المجال، حيث يقدم التقرير تقييما لأداء الشركة في المجالات غير المالية والتي تتعلق بالاستدامة والأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة والتقدم الذي أحرزته الشركة في هذا المجال خلال العام الماضي، وذلك بما يتوافق مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.
ويسلط التقرير الضوء على استراتيجية شركة المشاريع التي تستهدف ترسيخ أساس لخلق قيمة طويلة الأجل لأنشطتها، ورؤية لتعزيز دور البيئة والمجتمع والحوكمة في الشركة الأم وكذلك عبر شركاتها التشغيلية التابعة وأصحاب المصلحة. تتضمن هذه الاستراتيجية 5 أولويات هي توفير بيئة عمل جاذبة، تحقيق نتائج بيئية إيجابية، المشاركة المجتمعية المسؤولة، الحـــوكمة والأثر الاقتصادي المستدام.
وبهذه المناسبة، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة إيمان العوضي: «يتمثل أحد المبادئ الأساسية بالنسبة لشركة المشاريع في الالتزام بالمساهمة في ازدهار المجتمع، ويعد تقرير الاستدامة هذا انعكاسا واضحا لالتزامنا بهذا المبدأ».
وتابعت: «من خلال الاستفادة من استراتيجية الحـــوكمة البيئيــــــــة والاجتماعية والمؤسسية، وتنفيذ ممارسات الحوكمة، وإعطاء الأولوية لموظفينا، وتبني المسؤولية البيئية والاجتماعية، وتسخير قوة الرقمنة والتكنولوجيا، فإننا نسعى جاهدين للوفاء بالتزاماتنا الدائمة تجاه المجتمعات التي ننشط فيها».
وأضافت: «ندرك الحاجة لدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بعمليــــــاتنا، وستكون استراتيجيتنا في هذا المجال بمنزلة إطار عمل توجيهي لتقدم مبادرات شركة مشاريع الكويت في هذا المجال، ونبقى ملتزمين بتلبية توقعات المستثمرين وأصحاب المصلحة لدينا والاستفادة من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للدفع لمزيد من ممارسات الأعمال المسؤولة».

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