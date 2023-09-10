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المتحد يحصد جائزة أفضل مبادرات بالمسؤولية المجتمعية في الكويت

9/10/2023 11:03:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • جهاد الحميضي: التكريم يثبت قدرة البنك على تنفيذ التزاماته تجاه تنمية وتطوير المجتمع
  • فاتن التميمي: «المتحد» لديه سجل حافل بالمبادرات المجتمعية لترك بصمة مميزة بمختلف المجالات


تقديراً لدوره الريادي ومبادراته المختلفة في مجال المسؤولية المجتمعية، حصد البنك الأهلي المتحد مؤخرا جائزة أفضل مبادرات في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2023 من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية المرموقة.
وتمنح هذه الجائزة القيمة على أساس سنوي من قبل مجلة إنترناشيونال فاينانس، وهي مجلة عالمية معترف بها متخصصة في العلوم المصرفية والمالية. وقد استحق البنك الأهلي المتحد أعلى الدرجات تقديرا لإنجازاته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات للعام 2022/ 2023، استنادا إلى ما يمتلكه البنك من سجل حافل بالمبادرات المجتمعية المؤثرة.
وذلك بالإضافة إلى قدرة البنك على اختيار المبادرات المجتمعية وتحديد قيمتها المضافة وأثرها على المجتمع، وتقييم مساهمات البنك ومبادراته في التنمية المجتمعية، وضمان استفادة المجتمع من مشاريع المسؤولية المجتمعية التي يقدمها، جنبا إلى جنب مع تكامل مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك وارتباطها الوثيق بالأعمال الأساسية له.
ولاختيار الفائزين بالجائزة، يقوم فريق التقييم الداخلي بإجراء المستوى الأول من التقييمات، وبعد ذلك، تحال التفاصيل إلى وكالة تقييم خارجية لتقرير المستوى النهائي للتقييمات. ثم يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز على موقع المجلة على شبكة الإنترنت. يتم احتساب النتائج من خلال نظام النقاط الذي يتضمن نتائج تقرير التقييم الأولي، والتقييم من شركاء البحث الخارجيين جنبا إلى جنب مع مدخلات من خبراء الصناعة المصرفية.
وبهذه المناسبة، أعربت الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي عن سعادتها لحصول البنك على هذا التكريم الذي يثبت قدرة البنك على تنفيذ التزاماته تجاه تنمية وتطوير المجتمع المحلي مع حفاظه على تحقيق النمو والربحية من أعماله المصرفية، وبما يعزز من مكانته الرائدة في السوق المصرفي الكويتي.
وأضافت بالقول: «البنك الأهلي المتحد معروف بالتزامه بروح العطاء، وهو مستمر بهذا الالتزام منذ بدايات تأسيسه وانطلاقته. ونحن وإن نعتز بهذه الجائزة، إلا أننا نعتبر أن ما نبذله من عطاء للشرائح الأكثر احتياجا، والعمل على مساندتهم ودعمهم وتخفيف معاناتهم، ومساعدتهم على تحقيق حياة أفضل بمنزلة جائزتنا الحقيقية وهو العائد الحقيقي الذي نسعى للحصول عليه».
وتقدمت الحميضي بخالص الشكر لفريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تنفيذ برنامج ناجح وفعال للمسؤولية المجتمعية.
من جانبها، قالت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي: «يفخر البنك الأهلي المتحد بسجله الحافل بالمبادرات المجتمعية الهادفة، وتأتي هذه الجائزة اليوم لتبرز نجاح رسالتنا وجهودنا في تعزيز وتطوير مبادرات تهدف لخدمة جميع شرائح المجتمع وتترك بصمة مميزة في مختلف مجالات خدمة المجتمع من خلال طرح مبادرات تحقق التنمية المستدامة للمجتمع الكويتي بالاستناد إلى روح الشريعة الإسلامية السمحاء التي نعمل وفقا لأحكامها».
وأضافت التميمي: «يعد التزام البنك الأهلي المتحد الراسخ بالمسؤولية المجتمعية بنهج واضح يتضمن المفاهيم الشاملة لها بما يتماشى مع رؤيته وسياساته بالإضافة إلى حضوره بقوة وقيامه بدور فاعل في مواجهة التحديات المجتمعية بشكل مباشر والمشاركة المستمرة في القضايا المجتمعية من بين العوامل التي ساهمت في منح هذه الجائزة للبنك».
جدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد قد حصل على جائزة أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2022 من قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس كما حصل على جائزة أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2020» من قبل مجلة «إنترناشيونال فاينانس» كما حصد البنك جائزة «أفضل بنك للمسؤولية المجتمعية في الكويت للعام 2019» من قبل مؤسسة «سي بي آي فاينانشال» الناشر لمجلة «ذا بانكر ميدل إيست» المرموقة.

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