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الخليج يطلق عروضا حصرية بمناسبة العودة للمدارس

9/10/2023 11:03:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه، وانطلاقا من دوره في ترسيخ مبادئ الاستدامة المجتمعية، أطلق بنك الخليج حزمة من العروض الحصرية لحاملي بطاقاته الائتمانية ومسبقة الدفع، بالتعاون مع عدد من المتاجر والمواقع الإلكترونية الشهيرة، بخصومات تتراوح بين 10% و25%.
وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، تتواصل عروض بنك الخليج من خلال خصومات حصرية تصل إلى 20% على منتجات العودة للمدارس في المتاجر وعلى موقع وتطبيق سنتربوينت، علما أن العروض متواصلة حتى 20 سبتمبر داخل المتاجر و30 سبتمبر عبر الإنترنت.
كما يقدم بنك الخليج عروضا حصرية على منتجات العودة للمدارس بخصومات حصرية 10% في فيري هب Fairyhub عبر الموقع وتطبيق الموبايل، وكذلك خصما بنسبة 15% في متاجر لولو هيبرماركت، وذلك حتى تاريخ 30 سبتمبر الجاري.
وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي: «يحرص بنك الخليج على مواكبة تطلعات المجتمع في مختلف المناسبات والمساهمة بدور بارز في بناء مستقبل قادة ورواد المستقبل، بالتوازي مع مساعيه المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير تجربة عملاء متميزة».
ولفت إلى أن بنك الخليج يوفر أفضل وأسرع برنامج مكافآت في الكويت وهو برنامج «نقاط الخليج»، إذ يمكن العملاء من استبدال نقاطهم بتذاكر سفر على متن جميع خطوط الطيران حول العالم، وإجراء الحجوزات الفندقية لدى أكثر من 300 ألف فندق حول العالم.
وأشار إلى أن بطاقات بنك الخليج الائتمانية تحمل العديد من المميزات التي يمكن لعملاء البنك الاستفادة منها، حيث توفر هذه البطاقات للعملاء العديد من العروض في مختلف القطاعات من بينها المطاعم والفنادق والسياحة، والسفر، والترفيه والصحة والتجميل، وتأجير السيارات، وغيرهم.

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