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Kib اختتم مشروع التدريب الميداني لحديثي التخرج

9/10/2023 11:03:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) أنشطة مشروع التدريب الميداني والعمل الجزئي لحديثي التخرج، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع جمعيتي الفنطاس ومدينة صباح الأحمد السكنية التعاونيتين، وذلك في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى التركيز على تدريب وتأهيل المشاركين للإسهام في العمل ضمن قطاع المبيعات وخدمة العملاء بالإدارة المصرفية للأفراد في KIB.
وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري: «لقد حقق هذا البرنامج كل النتائج المرجوة من حيث تمكين الشباب الكويتيين حديثي التخرج المشاركين فيه من التمتع بالتدريب العملي وتطوير مهاراتهم في المجال المصرفي، إضافة إلى تزويدهم بالخبرات الأساسية المناسبة لمساعدتهم في الاندماج بسوق العمل. وخلال البرنامج، الذي استمر لمدة 60 يوما، قدم KIB للمتدربين المشاركين مكافأة نقدية وحوافز أداء متميزة، إلى جانب الشهادات المعتمدة التي تؤكد مشاركتهم ونجاحهم فيه». وأشاد الشمري بالبرنامج التدريبي المتقدم، لافتا إلى أنه كان مخصصا لحديثي التخرج من جامعة أو معهد (دبلوم) أو ثانوية عامة، من قاطني منطقة الفنطاس أو مدينة صباح الأحمد. وأضاف أن هذه المبادرة المهمة تعكس رؤية KIB وجهوده المتواصلة في التعاون مع كل الجهات المعنية والمهتمة بتمكين الشباب الوطني، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية تعزز قدراتهم وتسهم في بناء مجتمع مزدهر ومستقبل واعد للكويت.
تجدر الإشارة إلى أن KIB لا يوفر جهدا في تعزيز مكانته بين أوائل داعمي الكفاءات الشابة الوطنية، كدليل على رغبته في الارتقاء بمفهوم العمل الجماعي وتوحيد الجهود من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة في المجتمع، وذلك عبر تنظيم مثل هذه المساهمات وغيرها الكثير من الأنشطة والفعاليات المجتمعية، بهدف الإسهام في توفير فرص عمل حقيقية للشباب تواكب طموحاتهم المهنية في العديد من القطاعات، وخاصة القطاع المصرفي، للمضي قدما نحو بناء مستقبل مهني ناجح.

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