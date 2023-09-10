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شمول التابعة لـ المباني تشارك بمعرض سيتي سكيب

9/10/2023 11:03:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استعراضاً لأحدث المشاريع الضخمة التي يجري العمل على تشييدها في المملكة العربية السعودية، تشارك شركة شمول القابضة، والتي تمتلك فيها شركة المباني نسبة قدرها 60%، في معرض سيتي سكيب العالمي الذي يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر بجناح متكامل ومتميز.
وعبرت شركة شمول عن اعتزازها بالمشاركة في المعرض، قائلة: «نحن سعداء بمشاركتنا في معرض سيتي سكيب العالمي، والذي يحتفي بالقطاع العقاري، حيث نسعى إلى تعريف العالم بإنجازاتنا في مجال مشاريع التطوير ونظرتنا الإستراتيجية من خلال مشروعاتنا العقارية الفريدة والمبتكرة ذات الخصائص والمواصفات العالمية». وحول المشاريع التي تشارك شمول في المعرض من خلالها، أوضحت الشركة في بيان صحافي: «نشارك اللاعبين الرئيسيين في قطاع التجزئة أحدث مشاريعنا في قطاع التطوير العقاري والترفيهي والسياحي في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل محفظتنا حاليا مشروعي الأڤنيوز- الرياض والأفنيوز- الخبر اللذين يجري العمل على تشييدهما».
ويعد الأڤنيوز- الرياض أحد أهم المشاريع العقارية الضخمة التي تتولى شركة شمول تطويرها بالرياض، حيث تبلغ قيمة المشروع أكثر من 16 مليار ريال، ويتميز المشروع بموقع إستراتيجي متميز في قلب المملكة بشمال مدينة الرياض، حيث يطل على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، كما يمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 398.269 مترا مربعا.
وسيعكس الأفنيوز- الرياض العمارة السلمانية التي تتسم بطراز معماري يجسد الأصالة والحداثة، بتصميم مستلهم ويحاكي الماضي بقوالب تطويرية متجددة ليعكس وجوده في قلب نجد بالرياض، كما سيتميز بتصاميم حديثة داخل المجمع وعناصر مستدامة وخضراء تحاكي رؤية المملكة العربية السعودية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستستعرض الشركة مشروعا يقع مشروع «الأفنيوز- الخبر» الذي يقع بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الخبر في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، ويمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 168.532 مترا مربعا.
كما سيضم الأفنيوز- الخبر 8 مناطق تسوق، ومساحات خاصة للترفيه و10 صالات سينما، بالإضافة إلى برجين، حيث سيضم البرج الأول فندق فور سيزونز، والثاني فندق كانوبي أحد علامات هيلتون، بالإضافة إلى مكاتب وقاعات مؤتمرات، ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 6 آلاف مركبة.

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