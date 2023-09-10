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برقان يعلن فائزي سحب كنز الشهري

9/10/2023 11:03:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، حيث يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين: عباس أحمد الحداد، هانى راضى ظريف، كاظم موسى الصراف، اسمهان محمد قبازرد، عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز، نظام أحمد الخياط، عبدالله حزام الظفيري، منصوره رشيد الرشدان، حمد محمد السعد، عبدالناصر محمد ابوطالب، جاسم جواد الشطي، علي حسن حسين، صالح ماجد خميس، يونس محمدو ريشايدين، ارنجري رافيل انتوني، عصام زغلول، أحمد ناصر المنصور، ماجد محمد رشيد، مكيه علي الخضري، محمد وجيه جاد.
ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، حيث ان حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.
وللمزيد من المعلومات حول فتح حساب كنز، والسحوبات أو أي من منتجات وخدمات البنك، يرجى زيارة أي من فروع بنك برقان، أو التواصل مع مركز الاتصال على 1804080 أو زيارة الموقع الإلكتروني لبنك برقان

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