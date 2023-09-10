الوطني يفتتح فرعه الجديد في الخيران هايبرد أوتليت مول



علي الملا: نلتزم بأن نكون البنك الأقرب لعملائه أينما كانوا.. وتقديم تجربة مصرفية استثنائية

التوسع المستمر لشبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي بالكويت يعزز ريادة «الوطني» محلياً

انتشارنا الجغرافي مدروس ويتوافق مع تطلعات عملائنا التي نتعرف على كل تفاصيلها بدقة «الوطني» يمتلك 72 فرعاً على مستوى الكويت.. ونحو 450 جهاز سحب وإيداع نقدي



يحرص بنك الكويت الوطني دائما على الوصول لعملائه وتلبية احتياجاتهم أينما كانوا، وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن افتتاح فرعه الجديد في «الخيران هايبرد أوتليت مول»، الذي يمكن عملاءه من إتمام كل معاملاتهم بسرعة وسهولة على مدار أيام الأسبوع. ويستقبل الفرع الجديد العملاء طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء من السبت إلى الخميس، ومن الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء يوم الجمعة.

ويتوافر في الفرع جهاز الصراف التفاعلي، حيث يمكن للعملاء التحدث مباشرة مع أحد موظفي البنك بالصوت والصورة لمساعدته على إتمام معاملاته المصرفية بسرعة وسهولة وفي أي وقت، فيما تتميز الخدمة بأعلى مستويات الأمان والخصوصية.

وشهدت مراسم افتتاح الفرع حضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، والذين استقبلوا رئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين محمد جاسم المرزوق، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة تمدين عبدالوهاب مرزوق المرزوق.

كما حضر الافتتاح الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية لمجموعة بنك الكويت الوطني محمد العثمان، ونائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني هشام النصف، ومدير إدارة الفروع المحلية، بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني علي الملا، ومساعد مدير عام بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني غدير العوضي، ومجموعة من قيادات مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية.

وقد احتفى البنك بعملائه من زوار الفرع الجديد في أول يوم عمل، حيث تم تقديم القهوة والوجبات الخفيفة من Press Cafe، إضافة إلى تقديم قسائم نقدية من شركاء البنك ضمن برنامج مكافآت الوطني. وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة الفروع المحلية، بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني علي الملا: «نلتزم بأن نكون الأقرب لعملائنا أينما كانوا، لذلك نحرص على مواصلة الانتشار بكل أنحاء الكويت، وذلك في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تلبي احتياجات عملائنا وتناسب أنماط حياتهم المتنوعة بما يساهم في إثراء التجربة المصرفية التي يحصلون عليها».

وأضاف الملا: «انتشارنا الجغرافي مدروس ويتوافق مع تطلعات عملائنا التي نتعرف على كل تفاصيلها بدقة من خلال التواصل المستمر معهم وتحليل ما نحصل عليه من آراء واقتراحات، معتمدين في ذلك على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات».

وأكد أن التوسع المستمر للشبكة المصرفية لبنك الكويت الوطني من الفروع وأجهزة الصراف الآلي على مستوى الكويت يعزز ريادته للسوق المحلي ويأتي في إطار استهداف البنك لتكامل خدمات تلك الفروع مع ما تقدمه قنواته الإلكترونية على مدار الساعة، بما يوفر للعملاء تجربة مصرفية شاملة.

ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال شبكته المصرفية المحلية الأكبر على مستوى الكويت، حيث يمتد انتشار البنك من خلال 72 فرعا على مستوى الكويت، بالإضافة إلى تميزه بأضخم شبكة من أجهزة السحب الآلي المملوكة للبنك على مستوى الكويت، بنحو 450 جهاز سحب وإيداع نقدي داخل الفروع وخارجها.