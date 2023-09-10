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التجاري يعلن رابحي آخر سحوبات عيشها مرتين

9/10/2023 11:03:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري الكويتي السحب الأخير على الحملة الصيفية «عيشها مرتين» الموجهة لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والتي تتيح لهم فرصا للدخول في السحوبات الشهرية للفوز باسترداد نقدي 100% يصل لغاية 2000 دينار.
وقد تم إجراء السحب يوم الأربعاء 6 سبتمبر الجاري في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب بفوز كل من: الرابح الأول: محمد جميل الفودري، الرابح الثاني: شارميلا ساجد، الرابح الثالث: الهام جعفر الحسن، الرابح الرابع: سليمان خالد الشرف، الرابح الخامس: عبدالعزيز محمد الحمد.
وتعليقا على هذه الحملة، قال مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي: «لقد دأب التجاري من خلال حملات وبرامج تسويقية متميزة على مكافأة عملائه من أصحاب البطاقات الائتمانية، وذلك بمنحهم فرصة للحصول على العديد من الجوائز القيمة من خلال سحوبات متنوعة ومنها الاسترداد النقدي على مشترياتهم».
وأوضح أن الحملة التي طرحها البنك في فصل الصيف، والتي واكبت موسم السفر قد حققت أهدافها وساهمت في زيادة ولاء العملاء للبنك التجاري الكويتي، وأن البنك يسعى دائما إلى تقديم أفضل وأحدث الخدمات والعروض والحملات لعملائه، ومنها حملة «عيشها مرتين» التي شهدت إقبالا واسعا من عملاء البنك التجاري الكويتي وحققت نجاحا كبيرا.

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