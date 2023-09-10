((التوكل)) للصناعات الحديدية تستثمر 300 مليون جنيه فى مصنع للمحولات الكهربائية
التاريخ
9/10/2023 11:02:40 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تخطط مجموعة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه فى إنشاء مصنع للمحولات الكهربائية بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية.
قال فادى توكل، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن المجموعة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تنويع محفظتها الاستثمارية للحفاظ على تدفق الموارد المالية وتحقيق التكامل الصناعى بين جميع مصانعها.
أضاف توكل لـ“البورصة” أن حجم استثمار المجموعة يقدر بمليار جنيه حاليًا موزعة على 3 مصانع متخصصة فى الصناعات الحديدية وقطاع الجلفنة.
وأكد أن الشركة ستبدأ فى إنشاء المصنع الجديد مع بداية العام المقبل، ومن المتوقع أن يدبر جزء من التمويل عن طريق القطاع المصرفى.
اشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تدرس طلب تخصيص المساحة المطلوبة للمصنع ومن المرتقب البت فيها خلال الشهر المقبل.
تابع أن المجموعة تأسست 1974 وبدأت نشاطها الأول فى مجال الكهرباء لكنها بدأت تتوسع وتضيف أنشطة جديدة من خلال إنشاء مصنعها الأول للصناعات الحديدية الذى تم إنشاءه عام 2019 على مساحة تقدر بـ 32 ألف متر مربع ويعمل بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن شهرياً.
وقال إن المصنع الثانى متخصص فى إنتاج أبراج الضغط العالى وأبراج الاتصالات وتم إنشاؤه عام 2021 على مساحه 16 ألف متر مربع وتصل طاقته الإنتاجية 1500 طن شهرياً.
وأضاف أن المصنع الثالث متخصص في أعمال الجلفنه التى تعد خدمة لمنع الصدى وتأسس مع بداية العام الجارى بحجم طاقة إنتاجية تقدر بـ 1500 طن.
تابع أن الشركة تعتمد على التوريد للجهات الحكومية ولشركات خاصة داخل السوق المحلى مثل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمقاولين العرب وشركة أوراسكوم للإنشاءات.
ذكر أن حجم صادرات المجموعة وصل إلى 15% من إجمالي الإنتاج بنهاية العام الماضى وتصدر لـ 5 دول هي ليبيا والأردن وتشاد وتنزانيا وكينيا.
نوه إلى أن الشركة تسعى إلى تصدير 40% مكن إنتاجها بنهاية عام 2024، لتعويض ارتفاع تكاليف التصنيع وتوفير حصيلة دولارية لاستيراد الخامات ومستلزمات التصنيع.
وأشار إلى أن الخامات المستوردة فى العملية التصنيعية تستحوذ على 70%، نظراً لعدم توافر بدائل فى السوق المحلى.
MENAFN10092023000202011048ID1107042196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.