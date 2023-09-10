قال فادى توكل، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن المجموعة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تنويع محفظتها الاستثمارية للحفاظ على تدفق الموارد المالية وتحقيق التكامل الصناعى بين جميع مصانعها.

أضاف توكل لـ“البورصة” أن حجم استثمار المجموعة يقدر بمليار جنيه حاليًا موزعة على 3 مصانع متخصصة فى الصناعات الحديدية وقطاع الجلفنة.

وأكد أن الشركة ستبدأ فى إنشاء المصنع الجديد مع بداية العام المقبل، ومن المتوقع أن يدبر جزء من التمويل عن طريق القطاع المصرفى.

اشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تدرس طلب تخصيص المساحة المطلوبة للمصنع ومن المرتقب البت فيها خلال الشهر المقبل.

تابع أن المجموعة تأسست 1974 وبدأت نشاطها الأول فى مجال الكهرباء لكنها بدأت تتوسع وتضيف أنشطة جديدة من خلال إنشاء مصنعها الأول للصناعات الحديدية الذى تم إنشاءه عام 2019 على مساحة تقدر بـ 32 ألف متر مربع ويعمل بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن شهرياً.

وقال إن المصنع الثانى متخصص فى إنتاج أبراج الضغط العالى وأبراج الاتصالات وتم إنشاؤه عام 2021 على مساحه 16 ألف متر مربع وتصل طاقته الإنتاجية 1500 طن شهرياً.

وأضاف أن المصنع الثالث متخصص في أعمال الجلفنه التى تعد خدمة لمنع الصدى وتأسس مع بداية العام الجارى بحجم طاقة إنتاجية تقدر بـ 1500 طن.

تابع أن الشركة تعتمد على التوريد للجهات الحكومية ولشركات خاصة داخل السوق المحلى مثل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمقاولين العرب وشركة أوراسكوم للإنشاءات.

ذكر أن حجم صادرات المجموعة وصل إلى 15% من إجمالي الإنتاج بنهاية العام الماضى وتصدر لـ 5 دول هي ليبيا والأردن وتشاد وتنزانيا وكينيا.

نوه إلى أن الشركة تسعى إلى تصدير 40% مكن إنتاجها بنهاية عام 2024، لتعويض ارتفاع تكاليف التصنيع وتوفير حصيلة دولارية لاستيراد الخامات ومستلزمات التصنيع.

وأشار إلى أن الخامات المستوردة فى العملية التصنيعية تستحوذ على 70%، نظراً لعدم توافر بدائل فى السوق المحلى.