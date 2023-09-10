شركتان بحرينيتان تدرسان الاستثمار فى مصر

قال على عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى البحرينى، إن الشركتين طلبتا معرفة الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وطبيعة الحركة الاستثمارية، ومن المزمع أن تتقدما بطلبات للهيئة العامة للاستثمار لتأسيس شركاتهم.

ذكر أن السوق شهد دخول عدد كبير من الشركات البحرينية خلال السنوات الماضية، وهذا يعد عامل ثقة وطمأنة للشركات الجديدة الراغبة فى إقامة مشروعات بمصر.

لفت إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات الأجنبية تسعى إلى اختراق السوق المصرى لكن التذبذب المستمر فى قيمة العملة السبب الرئيسى فى التأخير(( أى مستثمر أجنبى قبل الاستثمار فى أى دولة ينظر إلى تخارجه من الدولة التى سيستثمر فيها قبل الدخول)).

أشار إلى أن الكثافة السكانية التى يتميز بها السوق المصرى تعد العنصر الأساسى لجذب الشركات الأجنبية لكن فى المقابل تحتاج الشركات إلى شفافية أكبر فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لحركة الاستثمار.

أشاد عيسى بالحوافز الاستثمارية والضريبية التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا لدعم المشروعات الجديدة التى تستهدف توطين الصناعات المستوردة أو تعميق الصناعة المحلية.

وتضمنت الحوافر إعفاء المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة من الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لـ 5 سنوات إضافية بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.

كما تضمنت استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، بجانب التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.

وسجلت الاستثمارات البحرينية فى مصر 3.2 مليار دولار موزعة على 216 مشروعًا تجاريًا قائمًا، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



