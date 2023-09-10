نوفاك ديوكوفيتش يستعيد عرش أمريكا المفتوحة

نوفاك ديوكوفيتش يستعيد عرش أمريكا المفتوحة
التاريخ
9/10/2023 9:20:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، رابعة البطولات الكبرى (غراند سلام) في موسم التنس، بعد فوزه على الروسي دانييل ميدفيديف.
وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب آرثر آش الرئيسي في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، بحضور جماهيري كبير، تمكن ديوكوفيتش من حسم لقبه الرابع في المسابقة، بعد فوزه على ميدفيديف بـ3 مجموعات دون رد.
واستعاد النجم الصربي بذلك لقب أمريكا المفتوحة بعد غياب 5 سنوات، حيث كان آخر لقب له في البطولة في نسخة عام 2018، بعد فوزه على الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو بـ3 مجموعات دون رد.
وثأر ديوكوفيتش بذلك من ميدفيديف، الذي حرمه من التتويج بلقب البطولة ذاتها عام 2021، بفوزه عليه في المباراة النهائية بـ3 مجموعات دون رد، ليحرمه كذلك حينها من تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكل البطولات الكبرى في عام واحد، بعدما توج بألقاب أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون.
وأضاف الصربي المخضرم بذلك لقبه الثالث في البطولات الكبرى في عام 2023، بعد فوزه بلقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، فيما كان لقبه الوحيد المفقود هو لقب بطولة ويمبلدون، التي خسر المباراة النهائية لها أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.
وعزز نوفاك ديوكوفيتش بذلك موقعه كأكثر المتوجين بألقاب الغراند سلام في فردي الرجال بوصوله للقب رقم 24 في مسيرته، بفارق لقبين أمام الإسباني رافائيل نادال.
ألقاب نوفاك ديوكوفيتش في البطولات الكبرى
وجمع نوفاك ديوكوفيتش ألقابه الـ24 في البطولات الكبرى على مدى 16 عاما من مسيرته في عالم المحترفين برياضة التنس، والتي تمتد لنحو 19 عاما.
وسجل النجم الصربي ظهوره الأول في البطولات الكبرى عام 2005 في بطولة أستراليا المفتوحة، بينما كان لقبه الأول في الغراند سلام بعد 3 أعوام، وبالتحديد عندما توج بلقب البطولة ذاتها على حساب الفرنسي جو ويلفريد تسونغا.
وواصل من بعدها ديوكوفيتش صولاته وجولاته في عالم الغراند سلام، ليحقق الفوز ببطولة أستراليا 10 مرات، وفرنسا المفتوحة 3 مرات، وويمبلدون 7 مرات، وأمريكا المفتوحة 4 مرات.
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