نوفاك ديوكوفيتش يستعيد عرش أمريكا المفتوحة

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب آرثر آش الرئيسي في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، بحضور جماهيري كبير، تمكن ديوكوفيتش من حسم لقبه الرابع في المسابقة، بعد فوزه على ميدفيديف بـ3 مجموعات دون رد.

واستعاد النجم الصربي بذلك لقب أمريكا المفتوحة بعد غياب 5 سنوات، حيث كان آخر لقب له في البطولة في نسخة عام 2018، بعد فوزه على الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو بـ3 مجموعات دون رد.

وثأر ديوكوفيتش بذلك من ميدفيديف، الذي حرمه من التتويج بلقب البطولة ذاتها عام 2021، بفوزه عليه في المباراة النهائية بـ3 مجموعات دون رد، ليحرمه كذلك حينها من تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكل البطولات الكبرى في عام واحد، بعدما توج بألقاب أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون.

وأضاف الصربي المخضرم بذلك لقبه الثالث في البطولات الكبرى في عام 2023، بعد فوزه بلقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة، فيما كان لقبه الوحيد المفقود هو لقب بطولة ويمبلدون، التي خسر المباراة النهائية لها أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.

وعزز نوفاك ديوكوفيتش بذلك موقعه كأكثر المتوجين بألقاب الغراند سلام في فردي الرجال بوصوله للقب رقم 24 في مسيرته، بفارق لقبين أمام الإسباني رافائيل نادال.

ألقاب نوفاك ديوكوفيتش في البطولات الكبرى

وجمع نوفاك ديوكوفيتش ألقابه الـ24 في البطولات الكبرى على مدى 16 عاما من مسيرته في عالم المحترفين برياضة التنس، والتي تمتد لنحو 19 عاما.

وسجل النجم الصربي ظهوره الأول في البطولات الكبرى عام 2005 في بطولة أستراليا المفتوحة، بينما كان لقبه الأول في الغراند سلام بعد 3 أعوام، وبالتحديد عندما توج بلقب البطولة ذاتها على حساب الفرنسي جو ويلفريد تسونغا.

وواصل من بعدها ديوكوفيتش صولاته وجولاته في عالم الغراند سلام، ليحقق الفوز ببطولة أستراليا 10 مرات، وفرنسا المفتوحة 3 مرات، وويمبلدون 7 مرات، وأمريكا المفتوحة 4 مرات.