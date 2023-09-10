الغابون.. فترة انتقالية لعامين

وصرح سيما في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد بأن "من الجيد الانطلاق وفق هدف معقول، بالقول: نأمل انتهاء العملية في غضون 24 شهرا لنتمكن من العودة إلى الانتخابات". وأضاف أن هذه الفترة قد تزيد أو تنقص بشكل طفيف.

وتم تعيين سيما رئيسا للحكومة الانتقالية الخميس الماضي، بقرار من الجنرال بريس أوليغي أنغيما الذي قاد الانقلاب على الرئيس علي بونغو في 30 أغسطس/آب الماضي.

وأدى الجنرال أنغيما اليمين الدستورية الاثنين الماضي رئيسا مؤقتا للغابون، ولم يحدد مدة الفترة الانتقالية، لكنه وعد بتسليم السلطة للمدنيين عبر "انتخابات ذات مصداقية".

وأعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم قادة الغابون الجدد خلال المرحلة الانتقالية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وأبلغ عبدو أباري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى الجنرال أنغيما -خلال لقاء جمعهما الأربعاء في ليبرفيل عاصمة الغابون- أن مؤسسات المنظمة الدولية مستعدة لمساعدة البلاد خلال المرحلة الجديدة التي أعقبت الانقلاب.