Monday, 11 September 2023 05:09 GMT

الغابون.. فترة انتقالية لعامين

9/10/2023 9:20:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال رئيس الوزراء الانتقالي في الغابون ريمون ندونغ سيما إن تنظيم انتخابات جديدة بعد عامين سيكون "هدفا معقولا"، حيث تعهد العسكريون بتسليم السلطة للمدنيين عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو.

وصرح سيما في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد بأن "من الجيد الانطلاق وفق هدف معقول، بالقول: نأمل انتهاء العملية في غضون 24 شهرا لنتمكن من العودة إلى الانتخابات". وأضاف أن هذه الفترة قد تزيد أو تنقص بشكل طفيف.

وتم تعيين سيما رئيسا للحكومة الانتقالية الخميس الماضي، بقرار من الجنرال بريس أوليغي أنغيما الذي قاد الانقلاب على الرئيس علي بونغو في 30 أغسطس/آب الماضي.

وأدى الجنرال أنغيما اليمين الدستورية الاثنين الماضي رئيسا مؤقتا للغابون، ولم يحدد مدة الفترة الانتقالية، لكنه وعد بتسليم السلطة للمدنيين عبر "انتخابات ذات مصداقية".

وأعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم قادة الغابون الجدد خلال المرحلة الانتقالية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.

وأبلغ عبدو أباري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى الجنرال أنغيما -خلال لقاء جمعهما الأربعاء في ليبرفيل عاصمة الغابون- أن مؤسسات المنظمة الدولية مستعدة لمساعدة البلاد خلال المرحلة الجديدة التي أعقبت الانقلاب.

MENAFN10092023000151011027ID1107042129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث