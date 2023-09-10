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نيكاي يرتفع 0.26% في بداية التعاملات بطوكيو

9/10/2023 9:19:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
صعد نيكي 0.26 في المئة إلى 32690.54 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 في المئة إلى 2369.11 نقطة.

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