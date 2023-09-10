نيكاي يرتفع 0.26% في بداية التعاملات بطوكيو
التاريخ
9/10/2023 9:19:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
صعد نيكي 0.26 في المئة إلى 32690.54 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 في المئة إلى 2369.11 نقطة.
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