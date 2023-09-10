751.4 ألف ترخيص تجاري جديد في الإمارات

رفعت دبي حصتها من التراخيص التجارية المسجلة في الدولة إلى نحو 56 % مع 421.4 ألف ترخيص من إجمالي 751.4 ألفاً في الجهات والمناطق كافة المانحة للتراخيص منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس.

وبحسب السجل الوطني التابع لوزارة الاقتصاد فإن

82.7 % من إجمالي التراخيص الصادرة في الإمارة مسجلة عبر الدائرة الاقتصادية بإجمالي 348.5 ألف ترخيص، بينما توزعت التراخيص الأخرى بحصة 17.3 % وعدد 72.9 ألف ترخيص بالمناطق الاستثمارية والحرة العاملة داخل الإمارة.

وعلى صعيد التوزيع لأنماط الشركات وأشكالها القانونية كانت الحصة الأكبر من التراخيص ضمن فئة ذات المسؤولية المحدودة تلتها الشركات الفردية ثم شركات الشخص الواحد إلى جانب الشركات المدنية وعدد كبير من فروع المنشآت الأجنبية والشركات الخليجية.

وبحسب نوعية الأعمال تصدرت الأنشطة والشركات الصغيرة قائمة الأكثر حصولاً على التراخيص أول 8 أشهر من 2023، خصوصاً العاملة في مجالات تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية إلى جانب أنشطة التجارة الخارجية عبر عمليات التصدير والاستيراد والمطاعم ومكاتب المقاولات وأنشطة الخدمات الشخصية وغيرها.

ووفق بيانات التوزيع الجغرافي للترخيص المدرجة في السجل حتى نهاية أغسطس، سجلت التراخيص في أبوظبي المرتبة الثانية على صعيد التراخيص التجارية الممنوحة في قطاع الأعمال المحلي بحصة 20 % من الإجمالي مع 152 ألف ترخيص وتوزعت بين 143.3 ألف ترخيص أصدرتها الدائرة الاقتصادية ونحو 9 آلاف ترخيص بنظام المناطق الحرة والاستثمارية.

وجاءت الشارقة في المرتبة الثالثة بحصة 13 % من إجمالي التراخيص الصادرة، بينما توزعت النسب الباقية بين المناطق الشمالية متمثلة في كل من رأس الخيمة تلتها الفجيرة وعجمان وأم القيوين.