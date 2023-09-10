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خلل في الطائرة يؤخر مغادرة رئيس الوزراء الكندي للهند

9/10/2023 8:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد إن مغادرة رئيس الوزراء للهند تأجلت بعد أن واجهت الطائرة التي كان يستخدمها وباقي أعضاء الوفد الكندي "مشكلات فنية".

وكان من المقرر أن يغادر ترودو، الذي حضر قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "عند مغادرتنا إلى المطار، أبلغتنا القوات المسلحة الكندية أن (الطائرة) 'سي.إف.سي 001' تواجه مشكلات فنية".

وأضاف "هذه المسائل لا يمكن حلها الليلة، وسيبقى وفدنا في الهند لحين اتخاذ ترتيبات بديلة".

ولم يحدد البيان طبيعة المشكلات التي تواجهها الطائرة.

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