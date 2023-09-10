خلل في الطائرة يؤخر مغادرة رئيس الوزراء الكندي للهند

خلل في الطائرة يؤخر مغادرة رئيس الوزراء الكندي للهند
التاريخ
9/10/2023 8:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد إن مغادرة رئيس الوزراء للهند تأجلت بعد أن واجهت الطائرة التي كان يستخدمها وباقي أعضاء الوفد الكندي "مشكلات فنية".
وكان من المقرر أن يغادر ترودو، الذي حضر قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء "عند مغادرتنا إلى المطار، أبلغتنا القوات المسلحة الكندية أن (الطائرة) 'سي.إف.سي 001' تواجه مشكلات فنية".
وأضاف "هذه المسائل لا يمكن حلها الليلة، وسيبقى وفدنا في الهند لحين اتخاذ ترتيبات بديلة".
ولم يحدد البيان طبيعة المشكلات التي تواجهها الطائرة.
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