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العاصفة المدارية مارجوت تصبح إعصاراً

9/10/2023 8:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث تحذيراته الأحد إن من المرجح أن تصبح العاصفة المدارية مارجوت إعصارا اليوم الاثنين.

وأضاف المركز ومقره ميامي أن العاصفة تقع على بعد حوالي 1895 كيلومترا بين غربي وشمال غربي جزر كابو فيردي (الرأس الأخضر) ومحملة برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

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