العاصفة المدارية مارجوت تصبح إعصاراً

العاصفة المدارية مارجوت تصبح إعصاراً
التاريخ
9/10/2023 8:00:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث تحذيراته الأحد إن من المرجح أن تصبح العاصفة المدارية مارجوت إعصارا اليوم الاثنين.
وأضاف المركز ومقره ميامي أن العاصفة تقع على بعد حوالي 1895 كيلومترا بين غربي وشمال غربي جزر كابو فيردي (الرأس الأخضر) ومحملة برياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.
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