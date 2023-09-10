ميكانيكوس.. إيلون ماسك يكشف اسم طفله الـ 11

ميكانيكوس.. إيلون ماسك يكشف اسم طفله الـ 11
التاريخ
9/10/2023 8:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عبر منصته المفضلة، كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصته المفضلة "X" عن اسم طفله الثالث من المغنية الكندية غرايمز، ليرتفع عدد أبنائه المعروفين في العلن إلى 11.
فقد أفصح مالك منصة "إكس"، الأحد في تغريدة عبر حسابه، أن مولوداً جديداً انضم لعائلته وقد أطلقا عليه اسم "تيكنو ميكانيكوس"، ويلقب بـ"تاو"، بينما يحمل شقيقه الأول اسم "X Æ A-Xii"، كما تُدعى شقيقتهما "إكسا دارك سيدراييل"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".
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