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ميكانيكوس.. إيلون ماسك يكشف اسم طفله الـ 11

9/10/2023 8:00:06 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عبر منصته المفضلة، كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر منصته المفضلة "X" عن اسم طفله الثالث من المغنية الكندية غرايمز، ليرتفع عدد أبنائه المعروفين في العلن إلى 11.

فقد أفصح مالك منصة "إكس"، الأحد في تغريدة عبر حسابه، أن مولوداً جديداً انضم لعائلته وقد أطلقا عليه اسم "تيكنو ميكانيكوس"، ويلقب بـ"تاو"، بينما يحمل شقيقه الأول اسم "X Æ A-Xii"، كما تُدعى شقيقتهما "إكسا دارك سيدراييل"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

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