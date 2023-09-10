ميكانيكوس.. إيلون ماسك يكشف اسم طفله الـ 11

فقد أفصح مالك منصة "إكس"، الأحد في تغريدة عبر حسابه، أن مولوداً جديداً انضم لعائلته وقد أطلقا عليه اسم "تيكنو ميكانيكوس"، ويلقب بـ"تاو"، بينما يحمل شقيقه الأول اسم "X Æ A-Xii"، كما تُدعى شقيقتهما "إكسا دارك سيدراييل"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

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