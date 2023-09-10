تحسن جودة الهواء في دبي خلال النصف الأول

أظهرت نتائج بيانات جودة الهواء للنصف الأول من عام 2023 في دبي، تحسناً في جودة الهواء لبعض العناصر الملوثة للهواء، مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث شهدت تحسناً في جودة الهواء من خلال انخفاض بمتوسط تراكيز أول أكسيد الكربون (CO) بنسبة 9 %، وانخفاض بمتوسط تراكيز ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) بنسبة 8 %، بالإضافة إلى تحقيق خفض بمتوسط تراكيز كل من الجسيمات العالقة (PM10) بنسبة 34 %، والجسيمات العالقة (PM2.5) بنسبة 28 %.

وأكدت بلدية دبي أن النصف الأول من العام الجاري، شهد عدد أيام هواء نظيفة وخالية من التلوث بانبعاثات ملوثات الهواء بنسبة 96 %، مقارنةً بالمستهدف 95 %، الأمر الذي يعكس مدى تضافر الجهود من كافة القطاعات بتنفيذ مبادرات خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى جهود بلدية دبي في تبني مبادرات نوعية لتعزيز جودة الهواء وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث باشر المختصون ببلدية دبي بمطلع العام الجاري، تطوير استراتيجية جودة الهواء 2030، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، بما يدعم تحقيق الرؤية المستقبلية لقطاع جودة الهواء بإمارة دبي.

محطات

وأوضحت بلدية دبي أنه يتم رصد جودة الهواء بإمارة دبي، من خلال شبكة محطات موزعة في مواقع استراتيجية بالإمارة، وينطوي ضمن قائمتها 72 محطة ثابتة لرصد بيئة الهواء، منها: 41 محطة تابعة لبلدية دبي، و31 أخرى تابعة للقطاع الخاص، مربوطة إلكترونياً مع قاعدة بيانات البلدية، تتضمن مجسات وتقنيات لرصد طيف واسع من ملوثات الهواء التي تتولد عن مختلف العمليات التصنيعية والتشغيلية بالإمارة، وتتنوع ما بين أكاسيد النيتروجين والكبريت، الأوزون الأرضي والجسيمات العالقة، أول أكسيد الكربون، الغازات المسببة للروائح، كالمركبات العضوية المتطايرة والأمونيا وغيرها.

جهود

وأوضحت أنه يتم العمل بشكل مستمر على رصد بيئة الهواء ترقية وتوسعة برنامج الرصد البيئي نوعياً، من خلال دعمها بمجسات رصد لمختلف العناصر والمركبات الملوثة لبيئة الهواء، وعددياً من خلال التوسع بعدد محطات الرصد، بما يتناسب مع النمو المتسارع للمشاريع التطويرية والساحلية، ومشاريع البنية التحتية التي تشهدها الإمارة، وتعمل بلدية دبي خلال الوقت الراهن، على تركيب محطات إضافية لرصد مستويات الروائح بإمارة دبي، بالإضافة إلى تركيب محطات لقياس مستويات الضوضاء، استناداً إلى مخرجات الدراسة البيئية التخصصية، التي نفذتها بلدية دبي لتحديد المواقع المتأثرة، والتي تتطلب تركيب هذه المحطات بها.