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عبدالله بن زايد يحضر جانبا من جلسات قمة مجموعة العشرين في الهند

9/10/2023 7:25:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم جانبا من الجلسات التي عقدت ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين“G20”، التي تستضيفها جمهورية الهند تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد".

وقد حضر سموه جلسة تحت عنوان "مستقبل واحد" وركزت في محاورها على العمل المشترك من أجل المستقبل، وأهمية توظيف التكنولوجيا الصاعدة من أجل مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أهمية قمة مجموعة العشرين التي قدمت رؤى طموحة ومبادرات مبتكرة وشاملة، عكست الأثر الإيجابي للعمل الدولي الجماعي متعدد الأطراف لخدمة البشرية.

وأشاد سموه بمخرجات قمة مجموعة العشرين، مؤكدا أن الرئاسة الهندية للقمة هي الأكثر طموحا في تاريخ“G20”، وجسدت أهمية استنفار جميع الجهود وتكاملها من أجل مستقبل مزدهر مستدام للأجيال القادمة.

وتقدم سموه بالتهنئة إلى جمهورية الهند الصديقة على نجاح أعمال قمة مجموعة العشرين، مثمنا دور الهند في تحفيز الجهود الدولية لمواجهة كافة التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تتطلع خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، إلى العمل مع كافة دول العالم من أجل إحداث نقلة نوعية في مسار العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وفي الختام ، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مراسم تسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى جمهورية البرازيل الاتحادية.

حضر الجلسة إلى جانب سموه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.

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