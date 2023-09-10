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محمد بن زايد: نقف إلى جانب المغرب في هذه الأوقات الصعبة

9/10/2023 7:25:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الملك محمد السادس ملك المغرب، أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال، مؤكداً سموه تضامن الإمارات مع المغرب، ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة.

كما قدم سموه تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا. من جانبه عبر الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها أخوه صاحب السمو رئيس الدولة تجاه المغرب وأهله.

كذلك تقدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الملك محمد السادس، ملك المغرب، وللشعب المغربي في ضحايا الزلزال.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، ارتفاع عدد الضحايا إلى 2122 وفاة، و2421 جريحاً، وأكدت أن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى.


لمتابعة تفاصيل أكثر:

ـــ الشيخة فاطمة تعزي الشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال

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