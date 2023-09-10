71.3 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع» في النصف الأول

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام الجاري نشاطاً ملحوظاً في التداول، حيث تم تداول 3.5 ملايين عقد بقيمة 71.3 مليار دولار.

وقال لويس هيمس، المدير التجاري لبورصة دبي للذهب والسلع في حوار مع ((البيان))، إن المحركات الأساسية لهذا الأداء القوي هي مجموعة منتجات الروبية الهندية التي نوفرها إذ أسهمت في غالبية التداولات بـ23 مليون عقد بقيمة 57.6 مليار دولار.

وأفاد هيمس بأن بورصة دبي للذهب والسلع باعتبارها أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، نجحت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لتجارة السلع، كما نجحنا في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم الذين يستخدمون منصتنا للتداول والتحوط ضد المخاطر، وحتى اليوم استقطبت البورصة 93 مستثمراً، منهم 15 من خارج الدولة.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب يسمح للبورصة بلعب دور حاسم في سد الفجوة بين المنطقتين الزمنيتين ويتيح للمستثمرين التداول في الأوقات المثالية عندما تكون الأسواق في الشرق والغرب مغلقة.

وفيما يلي نص الحوار:

ما إجمالي عدد العقود وقيمتها التي تم تداولها في بورصة دبي للذهب والسلع خلال النصف الأول؟

سجلت البورصة نشاطاً ملحوظاً، حيث تم تداول 3.5 ملايين عقد بقيمة 71.3 مليار دولار. وكانت المحركات الأساسية لهذا الأداء القوي مجموعة منتجات الروبية الهندية التي نوفرها إذ أسهمت في غالبية التداولات بـ23 مليون عقد بقيمة 57.6 مليار دولار. كما أسهمت عقودنا الآجلة للعملات الرئيسية الستة في زيادة نشاط التداول، حيث تم تداول 168 ألف عقد بقيمة 8.8 مليارات دولار، تليها عقودنا الآجلة للذهب، مع تداول 76 ألف عقد بقيمة 4.8 مليارات دولار.

ويتماشى تركيز محفظة منتجاتنا في العملات والعقود الآجلة للذهب مع ديناميكيات السوق العالمية الحالية، حيث يبحث المستثمرون عن فرص تحوط فعالة لتقليل انكشافهم على المخاطر المحتملة وسط حالة عدم اليقين المتزايدة في الأسواق الرئيسية.

إضافة لما سبق، تعكس الأهمية المتزايدة لمجموعة منتجات الروبية الهندية أيضاً متانة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند، والتي عززتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مؤخراً بين البلدين، حيث نمت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند بـ16 % بين أبريل 2022 ومارس الماضي لتصل إلى 84.5 مليار دولار.

أداء

ما تقييمكم لأداء البورصة بشكل عام في النصف الأول؟

نحن سعداء بالمستوى العام لنشاط التداول ونعمل بشكل وثيق مع أعضائنا لتقديم ميزات جديدة في السوق وتذليل الحواجز التي قد تعيق حركة التداول ومن أحدث مبادراتنا في هذا الاتجاه التنازل عن الرسوم لبعض عقودنا الأكثر تداولاً في السوق.

عقود

ما حصة عقود الذهب الآجلة من إجمالي العقود المتداولة من حيث العدد والقيمة؟

لعبت عقود الذهب الآجلة دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين على التحوط ضد تقلبات الأسعار من خلال توفير بيئة تداول آمنة ومنظمة لهم، خاصة في ظل البيئة التضخمية المرتفعة التي يعيشها الاقتصاد العالمي.

ونتيجة لذلك، يشكل عقد الذهب الآجل جزءاً كبيراً من عقود الذهب المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع، فخلال النصف الأول من 2023، شهدت عقود الذهب الآجلة تداول 76 ألف عقد بقيمة إجمالية قدرها 4.8 مليارات دولار.

ما مكانة بورصة دبي للذهب والسلع في المنطقة والعالم؟

نجحت دبي في ترسيخ مكانتها منذ فترة طويلة كلاعب رئيسي في التجارة الدولية، وكان تأسيس بورصة دبي للذهب والسلع بمثابة تطور طبيعي في مسيرة الإمارة لجذب المستثمرين العالميين إلى المنطقة.

وباعتبارنا شركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ينصب تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز تدفقات تجارة السلع عبر الإمارة من خلال توفير مجموعة شاملة من البنية التحتية والخدمات المادية والسوقية والمالية. وقد التزمنا منذ تأسيسنا في عام 2005 برسالتنا والمهمة الموكلة إلينا.

في الوقت الحاضر، تتميز بورصة دبي للذهب والسلع بكونها بورصة المشتقات المالية الأكثر شمولاً وتنوعاً في الشرق الأوسط، حيث إن موقعنا الاستراتيجي عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب، يسمح للبورصة بلعب دور حاسم في سد الفجوة بين المنطقتين الزمنيتين ويتيح للمستثمرين التداول في الأوقات المثالية عندما تكون الأسواق في الشرق والغرب مغلقة.

ومنذ انطلاق رحلتنا في عام 2005، طورنا مجموعة متنوعة من المنتجات التي صممت لتلبية الاحتياجات المتغيرة لمستثمرينا، ومنها مشتقات العملات، مثل مجموعة منتجات الروبية الهندية والعقود الآجلة للعملات الرئيسية الستة، إضافة إلى مجموعة من العقود الآجلة للمعادن كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك.

إعفاء رسوم

ما إجمالي حجم وقيمة عقود الذهب الفورية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية منذ إطلاقها عام 2018 وحتى اليوم؟ وهل سيؤدي عرض الإعفاء من الرسوم إلى زيادة الإقبال والطلب عليها؟

حظي عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية منذ إطلاقه باهتمام كبير من المستثمرين الذين يسعون للاستثمار في المنتجات المتوافقة مع الشريعة لأغراض التحوط والتداول.

وباعتباره الأول من نوعه في منطقتنا، فقد حقق هذا المنتج إقبالاً استثنائياً منذ إطلاقه في عام 2018، حيث تم تداول ما يقرب من 3 آلاف عقد بقيمة إجمالية قدرها 154 مليون دولار، وشهدنا في النصف الأول من العام الجاري تداول 284 عقداً بقيمة إجمالية قدرها 17.4 مليون دولار.

ونؤمن بأن الإعفاء من الرسوم والنمو العالمي الكبير لصناعة التمويل الإسلامي، والتي تقدر قيمتها اليوم بـ3 تريليونات دولار ومن المتوقع أن تنمو بنحو 10 % بين عامي 2023 و2024، سيؤدي بلا شك إلى زيادة الاهتمام بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وزيادة الطلب على عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة.

عملات

ما العملات الأكثر تداولاً في بورصة دبي للذهب والسلع ولماذا؟

تقدم بورصتنا مجموعة متنوعة من منتجات العملات التي لاقت اهتماماً كبيراً من المستثمرين ومنها العقود الآجلة للعملات الرئيسية الست والتي تتميز بكونها توفر بيئة آمنة ومنظمة للمستثمرين للتحوط ضد المخاطر، وهو أمر ذو أهمية خاصة بالنظر إلى الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية الكلية العالمية المتغيرة باستمرار.

وقد برزت مجموعة منتجاتنا من عقود الروبية الهندية باعتبارها العملات الأكثر تداولاً في بورصة دبي للذهب والسلع، وتتضمن هذه المنتجات كلاً من العقود الآجلة للروبية الهندية، وعقود الكوانتو الآجلة، والعقود الآجلة الصغيرة.

وفي النصف الأول من هذا العام، شهدت مجموعة عقود الروبية الهندية تداول 3.2 مليارات عقد، وهذا الاهتمام بمجموعة منتجات الروبية الهندية لدينا يدفعه في المقام الأول الجالية الهندية الكبيرة في دولة الإمارات، حيث يوجد أكثر من 83 ألف شركة هندية في الدولة، علماً بأنه تم تسجيل 11 ألف شركة جديدة العام 2022 وحده.

ومن المتوقع أن يواصل مجتمع الأعمال الهندي الكبير في المنطقة مساهمته في زيادة الاهتمام بعقود الروبية الهندية الآجلة، حيث تسعى الشركات إلى التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار العملة في تعاملاتها، إضافة إلى ذلك، وكما ذكرت سابقاً، فإن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين آخذة في النمو، مما يعزز جاذبية منتجاتنا من عقود الروبية الهندية.

منتجات

ما أبرز المنتجات التي تسعى البورصة لإضافتها خلال الفترة المقبلة؟

تسعى بورصة دبي للذهب والسلع لتحسين وتنويع مجموعة منتجاتها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة لأعضائها والمتداولين فيها، ونعمل باستمرار على تقديم عقود جديدة في البورصة وتوسيع فئة أصول المعادن من خلال تضمين عقد الفضة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يخضع حالياً لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وسيوفر هذا العقد للمستثمرين منصة موثوقة وشفافة لتداول الفضة، ونسعى إلى تكرار النجاح الذي حققناه مع عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

مستثمرون

ما نسبة المستثمرين الخارجيين أو الدوليين في البورصة؟

باعتبارها أكبر بورصة للمشتقات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة، نجحت بورصة دبي للذهب والسلع في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لتجارة السلع، وفي ظل ما نوفره من مجموعة منتجات فريدة ومتنوعة، نجحنا في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم الذين يستخدمون منصتنا للتداول والتحوط ضد المخاطر، نحن فخورون باستقطاب البورصة 93 مستثمراً، منهم 15 من خارج الدولة.