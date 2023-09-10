38 % قفزة مبيعات العقارات التجارية بدبي

قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي 38 % خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 4 مليارات درهم مقابل 2.9 مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي ما يعكس تزايد أهمية الإمارة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً ويواكب نمو حركة تأسيس وتوسع الأعمال والمشاريع فيما عززت صفقات «بنتهاوس» القياسية انتعاش القطاع العقاري في الإمارة.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفع عدد صفقات بيع العقارات التجارية في دبي من يناير حتى نهاية أغسطس 18 % إلى 2416 صفقة مقابل 2050 صفقة خلال أول 8 أشهر من 2022 بدعم تدفق الشركات والمستثمرين من أنحاء العالم إلى دبي.

وتضمنت مبيعات العقارات التجارية المسجلة أول 8 أشهر 1789 صفقة بيع لمكاتب بقيمة 2.9 مليار درهم مقابل 1492 صفقة بيع لمكاتب بإجمالي ملياري درهم في الفترة نفسها من 2022 بزيادة 45 % في قيمة المبيعات و20 % في عدد الصفقات.

وتم تسجيل 74 صفقة بيع على الخريطة لمكاتب في مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 46.1 مليون درهم، وسجلت المكاتب الجاهزة 1715 صفقة بيع بإجمالي 2.8 مليار درهم. وهيمنت منطقة الخليج التجاري على الحصة الأكبر من مبيعات المكاتب في دبي مع 835 صفقة بيع لمكاتب بقيمة 1.3 مليارات درهم، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنحو 602 صفقة بقيمة 807 ملايين درهم.

إلى ذلك، ذكرت شركة بنتهاوس. إيه إي العقارية، أن الصفقات القياسية المتتابعة التي شهدتها دبي بالفترة الأخيرة لبيع وحدات «بنتهاوس»، أي شقق الطوابق العلوية من الأبراج الفاخرة، عززت الانتعاش الذي تشهده سوق عقارات دبي الفاخرة.

وقال بيتري مانيلا، رئيس قسم العقارات الفاخرة لدى الشركة، إن الإقبال المتزايد من جانب الأثرياء من أنحاء العالم على وحدات «بنتهاوس» بالغة الفخامة يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها دبي بين المشترين والمستثمرين العالميين.وأضاف:«يعتزم 75 % من مشتري العقارات الفاخرة في دبي، خاصةً وحدات بنتهاوس الانتقال إلى دبي للإقامة بها بصفة دائمة، إذ يرونها مكاناً آمناً.

38 % نمو مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال 8 أشهر