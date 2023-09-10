71.3 مليار دولار تداولات «دبي للذهب» النصفية

ارتفعت قيمة التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 71.3 مليار دولار، واستحوذت الروبية الهندية على حصة الأسد في حجم التداولات عبر 3.5 ملايين عقد، فيما نجحت البورصة في استقطاب 93 مستثمراً بينهم 15 من خارج الدولة. وقال لويس هيمس، المدير التجاري للبورصة دبي لـ«البيان»، إن المحركات الأساسية لهذا الأداء القوي هي مجموعة منتجات الروبية الهندية التي نوفرها، إذ أسهمت في غالبية التداولات مع 23 مليون عقد بقيمة 57.6 مليار دولار.

وأوضح أن «دبي للذهب والسلع» رسخت مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة السلع، كما نجحنا في جذب المستثمرين من أنحاء العالم الذين يستخدمون منصتنا للتداول والتحوط ضد المخاطر. وأضاف أن العقود الآجلة للعملات الرئيسية الستة في «دبي للذهب والسلع» أسهمت في زيادة نشاط التداول، حيث تم تداول 168 ألف عقد بقيمة 8.8 مليارات دولار، تليها عقودنا الآجلة للذهب، مع تداول 76 ألف عقد بقيمة 4.8 مليارات دولار.

71.3 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع» في النصف الأول