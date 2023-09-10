Monday, 11 September 2023 03:35 GMT

71.3 مليار دولار تداولات «دبي للذهب» النصفية

9/10/2023 7:25:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت قيمة التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 71.3 مليار دولار، واستحوذت الروبية الهندية على حصة الأسد في حجم التداولات عبر 3.5 ملايين عقد، فيما نجحت البورصة في استقطاب 93 مستثمراً بينهم 15 من خارج الدولة. وقال لويس هيمس، المدير التجاري للبورصة دبي لـ«البيان»، إن المحركات الأساسية لهذا الأداء القوي هي مجموعة منتجات الروبية الهندية التي نوفرها، إذ أسهمت في غالبية التداولات مع 23 مليون عقد بقيمة 57.6 مليار دولار.

وأوضح أن «دبي للذهب والسلع» رسخت مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة السلع، كما نجحنا في جذب المستثمرين من أنحاء العالم الذين يستخدمون منصتنا للتداول والتحوط ضد المخاطر. وأضاف أن العقود الآجلة للعملات الرئيسية الستة في «دبي للذهب والسلع» أسهمت في زيادة نشاط التداول، حيث تم تداول 168 ألف عقد بقيمة 8.8 مليارات دولار، تليها عقودنا الآجلة للذهب، مع تداول 76 ألف عقد بقيمة 4.8 مليارات دولار.

71.3 مليار دولار تداولات «دبي للذهب والسلع» في النصف الأول

MENAFN10092023000110011019ID1107042078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث