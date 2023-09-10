جائزة زايد للاستدامة تستقطب 5213 طلب مشاركة من 163 دولة

استقطبت جائزة زايد للاستدامة في دورتها الخامسة عشرة عدداً قياسياً من طلبات المشاركة بلغ 5213 طلباً من 163 دولة.

وشهدت الجائزة تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الطلبات المقدمة بنسبة بلغت 16 % مقارنة مع العام الماضي الذي شهد مشاركة 4500 طلب من 152 دولة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية.

وتعقد لجنة التحكيم اليوم اجتماعاً في أبوظبي لاختيار الفائزين في الدورة الحالية من جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها الإمارات لتكريم التميز في مجال الاستدامة.

وتضم قائمة أعضاء لجنة التحكيم المتاحين أولافور راغنار غريمسون، الرئيس الأسبق لجمهورية آيسلندا رئيس لجنة تحكيم جائزة زايد للاستدامة، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، والدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وعدنان أمين مدير مكتب مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، والدكتور أندرياس جاكوبس رئيس مجلس إدارة ((إنسياد))، والدكتور المهندس كريستيان بروخ الرئيس والمدير التنفيذي ومسؤول الاستدامة الرئيس في شركة ((Siemens Energy AG)).

وتقوم لجنة التحكيم باختيار الفائزين عبر 6 فئات للجائزة: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية، والفئة الأحدث ((العمل المناخي)) التي تمت إضافتها قبل استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز المقرر تنظيمه في دبي 1 ديسمبر المقبل بالتزامن مع انعقاد المؤتمر.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لجائزة زايد للاستدامة، أسهمت الجائزة التي تصل قيمتها إلى 3.6 ملايين دولار، منذ تأسيسها عام 2008، في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 378 مليون شخص حول العالم، حيث ساهمت في تزويد نحو 54 مليون منزل بطاقة متجددة، ومنح 11 مليون شخص مياهاً نظيفة وبتكلفة معقولة، ومساعدة 16 مليون شخص في اكتساب مهارات جديدة عبر برامج التدريب والتوجيه، بالإضافة إلى حصول ما يقرب من 26 مليون طالب على إضاءة بالطاقة الشمسية، وكرمت الجائزة 106 فائزين منذ إطلاقها.

وتمنح الجائزة 600 ألف دولار لكل فائز في فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي، في حين تتوزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على المدارس الست الفائزة حول العالم.