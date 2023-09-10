«دوكاب للمعادن» تصدر 75 % من منتجاتها إلى 55 سوقاً

أعلن محمد الأحمدي المدير التنفيذي لشركة ((دوكاب للمعادن)) أن الشركة تصدر 75 % من منتجاتها إلى أكثر من 55 سوقاً حول العالم، مما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ((مشروع 300 مليار)).

وقال الأحمدي في حوار مع ((البيان)) إن ((دوكاب للمعادن)) شاركت في معرض الكابلات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 لتسليط الضوء على نجاحاتها، حيث سجلت أعمالها بشكل عام أكثر من 23 % في النمو التجاري العام خلال 2022، وكذلك للتعريف بمنتجاتها النوعية وحلولها المبتكرة الخاصة بالنحاس والألمنيوم، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة، للدفع قدماً نحو نجاحات جديدة للشركة في مصر وأفريقيا تحديداً.

وأكد أن الشركة تمتلك العديد من المبادرات والعمليات المعمول بها لضمان إنتاج منتجاتنا بأقل قدر ممكن من البصمة الكربونية، ومن بين أكثر هذه العمليات تقدماً ((الطريق المعدني الساخن)). وفيما يلي نص الحوار:

إنجازات

ما أبرز الإنجازات التي حققتها ((دوكاب للمعادن)) خلال النصف الأول؟

سجلت ((دوكاب للمعادن)) نسبة نمو وصلت إلى 10 % في الإنتاج منذ النصف الأول من العام الجاري، كما سجلت أعمال المعادن خلال العام الماضي أكثر من 23 % في النمو التجاري العام على أساس سنوي.

وتتمتع الشركة بفرص استثمارية واعدة، وهو ما ينسجم مع استراتيجياتنا في تعزيز أعمالنا ومنتجاتنا التي تحمل شعار ((صنع في الإمارات))، وتصدير 75 % منها إلى أكثر من 55 سوقاً حول العالم، مما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ((مشروع 300 مليار)).

توسع

ما خطط الشركة للتوسع؟

تبحث ((دوكاب للمعادن)) عن فرص استثمارية جديدة ومهمة باستمرار ويعد التوسع في أفريقيا وأوروبا ضمن خططنا القادمة وأولوياتنا، حيث نعتبر هاتين المنطقتين من أهم المناطق لما فيها من فرص استثمارية متنوعة. كما أننا دائماً ما نعمل على تطوير منتجاتنا بإمكانيات تكنولوجية وتقنية ذكية، تجعل من منتجاتنا ضمن الأفضل على مستوى العالم؟

حلول

ما الذي يميز ((دوكاب للمعادن))؟

تعد ((دوكاب للمعادن)) المزود الوحيد لحلول النحاس والألمنيوم في المنطقة متخصصة في حلول النحاس والألمنيوم المبتكرة ومنتجاتها تستخدم في تصنيع قضبان الألمنيوم وقضبان وموصلات النحاس والألمنيوم، وتصنيع الأسلاك الكهربائية والكابلات وخطوط الجهد العالي والموصلات العلوية، وتنتج 50 ألف طن من الألمنيوم و180 ألف طن من النحاس سنوياً.

خطط

ما أبرز خططكم لتسهيل مبادرات الاستدامة؟

لدينا العديد من المبادرات والعمليات المعمول بها لضمان إنتاج منتجاتنا بأقل قدر ممكن من البصمة الكربونية. ومن بين أكثر هذه العمليات تقدماً ((الطريق المعدني الساخن))، وهو عبارة عن منشأة لنقل المعدن السائل قادرة على نقل المعدن المنصهر باستخدام الرافعات العلوية، وتسليمها إلى بوتقات مسخنة مسبقاً بوزن 14.5 طناً مصممة للحفاظ على المعدن في حالة سائلة لمدة تصل إلى 18 ساعة. عند درجة حرارة 780 درجة مئوية.

وتعمل هذه العملية على خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير، فضلاً عن التكاليف المرتبطة بإعادة صهر الألمنيوم. وهذا بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم التي تنفذ هذه العملية عبر مصهر الطويلة وهو أول نظام في الإمارات يربط مواقع صناعية منفصلة.

معرض

ما أهداف مشاركتكم في معرض الكابلات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023؟

تشارك ((دوكاب للمعادن)) في معرض الكابلات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 لتسليط الضوء على نجاحاتها، حيث سجلت أعمالها بشكل عام أكثر من 23 % في النمو التجاري العام خلال العام الماضي. وكذلك للتعريف بمنتجاتها النوعية وحلولها المبتكرة الخاصة بالنحاس والألمنيوم. وتعد مشاركتنا في المعرض فرصة استثنائية لبحث فرص استثمارية جديدة، للدفع قدماً نحو نجاحات جديدة للشركة في مصر وأفريقيا تحديداً.

تعاون

ماذا عن حجم تعاون الشركة مع المشروعات المصرية والأفريقية بشكل عام، وما طموحاتكم من السوق المصرية والأفريقية؟

تعد مشاركتنا في معرض الكابلات في الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 امتداداً لعلاقات استثمارية وثيقة بين ((دوكاب للمعادن)) ومصر، حيث تعد أفريقيا إحدى أكبر وأهم الأسواق لدى ((دوكاب للمعادن))، إذ بلغ حجم تداولات الاستيراد والتصدير من منتجات النحاس والألمنيوم 3 مليارات درهم سنوياً، ونطمح إلى زيادة هذه الشراكات والاستثمارات والتوسع في القطاع الصناعي المصري.

إسهامات

((صنع في الإمارات)) هو شعار ترفعه الدولة، فما هي إسهامات ((دوكاب للمعادن)) تحت مظلة هذا الشعار؟

تعتمد استراتيجيات ((دوكاب للمعادن)) على تعزيز أعمالنا ومنتجاتنا التي تحمل شعار ((صنع في الإمارات))، والتي يتم تصدير 75 % منها إلى أكثر من 55 سوقاً حول العالم، وهو ما يؤكد على دورنا في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ((مشروع 300 مليار))، والذي يهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، ونفخر بأن منتجاتنا التي تحمل شعار ((صنع في الإمارات))، تم تطويرها من قبلنا وفق إمكانيات تكنولوجية وصناعية وفنية مميزة ومعايير ذات جودة عالية.

أسواق

ما أهم الأسواق التي تتواجدون فيها؟

نحن متواجدون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ولكننا نتطلع إلى التوسع بشكل أكبر في أوروبا وأفريقيا بشكل خاص، حيث تمتلك هاتان المنطقتان إمكانيات عالية وفرصاً استثمارية جيدة تناسب استراتيجياتنا وطموحاتنا.

قطاع الطاقة

ما توقعاتكم لأداء قطاع الطاقة في الدولة خلال العام الجاري؟

من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الكهرباء بشكل كبير مع توجهنا نحو عام 2050، وبالتالي فإن السؤال الرئيسي الذي يواجه السوق هو كيفية تلبية الطلب المتوقع بأكثر الطرق استدامة ممكنة، وعلى الرغم من أن استهلاك الوقود الأحفوري على مستوى العالم قد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، فإن صناع السياسات يتطلعون بشكل متزايد إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، في الواقع تشهد تقنيات الطاقة النظيفة مستويات قياسية من الاستثمار مما يخلق فرصة حقيقية وجديدة تبشر بالنمو والانتعاش الاستثماري وتنفيذ مشاريع جديدة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية المختلفة.