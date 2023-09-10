«سي إن بي سي»: مطار دبي يوفر تجربة سفر ساحرة

ذكرت ((سي إن بي سي)) أن مطار دبي الدولي يوفر تجربة سفر ساحرة للمسافرين بفضل باقة المرافق والخدمات والمرافق عالمية المستوى التي ترتقي بتجربة السفر إلى آفاق مميزة.

واوضحت أن مطار دبي لا يعد مجرد نقطة للتوقف العابر بين الرحلات الجوية بالنسبة لركاب الترانزيت وإنما يمنحهم الفرصة للاستمتاع بتجربة سفر ساحرة عبرعدد كبير من الأنشطة الترفيهية .

ولفتت الشبكة الأمريكية، أمس، في تقرير عن مطار دبي، إلى تعدد الأنشطة والخيارات المتاحة أمام المسافرين المتوقفين بين الرحلات في مطار دبي، لافتةً إلى أن المطار يضم باقة من المقاهي والمطاعم التي يتجاوز عددها 100 منفذ، وتنتمي إلى مطابخ عالمية متنوعة، كما يمنحهم فرصاً مميزة للتسوق في سوق دبي الحرة.

واستعرض التقرير صالات انتظار المسافرين في مطار دبي، فذكر أنها صالات أنيقة توفر للمسافرين تجربة فخمة أشبه بتجربة السفر في الدرجة الأولى على متن طائرة، موضحاً أن بعض هذه الصالات مزودة بغرف مخصصة للاستحمام، كما أن العديد من هذه الصالات متاحة لكافة المسافرين، بغض النظر عن فئات تذاكرهم على الطائرات، شريطة الحجز المُسبق.

ولفتت ((سي إن بي سي)) إلى الحدائق المُغطاة في المبنى 3 واصفةً إياها بأنها واحات من الجمال الطبيعي تتيح لمرتاديها مناظر طبيعية مبهجة ومريحة للأعصاب، حيث تمزج بين الخُضرة، الأشجار، وبرك الأسماك.

وتحدث التقرير عن كبسولات النوم في المبنى 3" "، فقال إنها التجربة الأكثر إبهاراً في المطار، موضحاً أن المبنى 3 مزود بعدد 20 كبسولة مريحة للنوم مُصممة على غرار البيوت الجليدية وأكواخ الإسكيمو.