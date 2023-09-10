«جزر العالم» في دبي ضمن الأجمل إقليمياً

صنفت المجلة الأمريكية، كوندي ناست ترافيلر، ((جزر العالم)) في دبي التي لم يكتمل بناؤها، بين 8 من أجمل جزر الشرق الأوسط، واختارت المجلة الأرخبيل الاصطناعي الذي يقع على بعد نحو أربعة كيلومترات من ساحل دبي والمصمم ليشبه خريطة العالم، بين أجمل الجزر الطبيعية بشواطئها ذات الرمال البيضاء وصولاً إلى الاصطناعية التي تعد عجائب من صنع الإنسان، في المنطقة.

وأفادت المجلة المتخصصة في السفر أن دبي تشتهر بجزرها العديدة المذهلة، وعلى الرغم من أن ((نخلة جميرا)) هي بلا شك أشهرها، إلا أن جزر العالم قد تكون الأكثر طموحاً، إذ تم تجميع الجزر الرملية المجروفة والبالغ عددها 300 جزيرة، والتي تمتد في الخليج العربي في سبع مجموعات لتمثيل قارات العالم، لتشكل معاً 232 كيلومتراً إضافية من ساحل دبي.

ولفتت المجلة إلى أن الشعور بتأثير المكان البصري يكون أفضل من الجو، حيث يمكن من فوق تقدير حجم المشروع بالكامل، إذ يلتقط الموقع جوهر الجنة الاستوائية كملاذ على بعد 15 دقيقة من ساحل دبي.