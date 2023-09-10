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مستوى قياسي للتضخم في مصر قرب 40 %

9/10/2023 7:25:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39,7 % في أغسطس، وفق ما أظهرت أرقام رسمية أمس، وهو مستوى قياسي جديد.وأفاد الجهار المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع سنوي 71,9 % في أسعار المواد الغذائية، و15,2 % في أسعار النقل، و23,6 % في أسعار الملابس.

وسجل معدل التضخّم السنوي في مصر مستوى قياسياً في يونيو حين بلغ 36,8 %، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في التضخّم وانخفاضاً في قيمة الجنيه بـ50 % تقريباً.

وحصلت مصر على 4 قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، وكان آخر هذه القروض العام الماضي حين وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى أبرزها من البلدان الخليجية وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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