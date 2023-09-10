مستوى قياسي للتضخم في مصر قرب 40 %
التاريخ
9/10/2023 7:25:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39,7 % في أغسطس، وفق ما أظهرت أرقام رسمية أمس، وهو مستوى قياسي جديد.وأفاد الجهار المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع سنوي 71,9 % في أسعار المواد الغذائية، و15,2 % في أسعار النقل، و23,6 % في أسعار الملابس.
وسجل معدل التضخّم السنوي في مصر مستوى قياسياً في يونيو حين بلغ 36,8 %، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية.وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في التضخّم وانخفاضاً في قيمة الجنيه بـ50 % تقريباً.
وحصلت مصر على 4 قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، وكان آخر هذه القروض العام الماضي حين وافق الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى أبرزها من البلدان الخليجية وهو ما لم يحدث حتى الآن.
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