تقارير أمريكية: منظومة التبريد في دبي «ربيع» يخترق الصيف

أكدت تقارير أمريكية نجاح دبي في التعامل مع حرارة الصيف بفضل تطور منظومات التبريد لتخترق حرارة الصيف وتوفر خياراً مثالياً و((جنة)) من الراحة والرفاهية للمقيمين والزوار من أنحاء العالم. وأشادت وسائل إعلامية أمريكية شهيرة بقدرة دبي على التعامل بنجاح مع حرارة الصيف، وتوفير وسائل الراحة عبر أحدث تقنيات التبريد على نحو يكفل قضاء صيف ممتع.

وقالت صحيفة ((واشنطن بوست)) في تقرير أمس عن متعة قضاء الضيف في دبي، إن التعامل مع حرارة الصحراء والرطوبة في دبي، والتي تعد واحدة من أغنى مدن العالم، ليس مجرد وسيلة للحياة، بل وإنما أيضاً فرصة للابتكار.

واستعرض التقرير الأنشطة الترفيهية الممتعة التي توفرها دبي لأهلها وزوارها في فصل الصيف، بدءاً من الممرات الثلجية، مروراً بمنتجعات مغطاة للتزلج على الجليد الاصطناعي، وانتهاءً بمشاهدة الأفلام السينمائية في أجواء تحاكي الشتاء القارص في ((سينما الثلج)).

من جانبها، ذكرت ((سي إن إن)) أن متعة دبي للمقيمين والزوار قد تعززت بعد القرار الأخير الصادر من ((بلدية دبي)) بالسماح بفتح شواطئ الإمارة أمام مرتاديها في فترة المساء.

وأوضحت الشبكة الأمريكية في تقرير تلفزيوني عن شواطئ دبي ليلاً أنها أتاحت الفرصة للكثير من زوار الإمارة والمقيمين فيها لاكتشاف سحر شواطئ دبي في الأمسيات الصيفية الممتعة.