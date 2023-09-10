«مسرّعة» لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة في دبي

«مسرّعة» لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة في دبي
التاريخ
9/10/2023 7:25:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أطلقت دبي ((مسرّعة)) لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة تعد الأولى من نوعها إقليمياً بالشراكة بين ((دييز)) و((ماساتشوستس للتكنولوجيا)) لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً محورياً لريادة الأعمال المستدامة وتطويرها وتوفير بيئة نموذجية تنافسية داعمة لتعزيز الابتكار.
ويركز برنامج مسرعة ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) على مستقبل المدن وتمكن رواد الأعمال الإقليميين من ابتكار حلول لمواجهة التحديات العالمية ودعم أولويات تحقيق التنمية المستدامة القائمة على التكنولوجيا ودعم رواد الأعمال وتوفير بيئة نموذجية تنافسية داعمة لتعزيز الابتكار وإطلاق مشاريع ضمن رؤية شاملة لريادة وصنع المستقبل.
ووقعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) اتفاقية شراكة مع ((معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)) (MIT) لإطلاق البرنامج، الذي يركز على الاستدامة ومستقبل المدن، إضافة إلى تسريع بناء المشاريع المبتكرة.
دبي تطلق برنامج مسرّعة ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة
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