«مسرّعة» لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة في دبي

أطلقت دبي ((مسرّعة)) لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة تعد الأولى من نوعها إقليمياً بالشراكة بين ((دييز)) و((ماساتشوستس للتكنولوجيا)) لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً محورياً لريادة الأعمال المستدامة وتطويرها وتوفير بيئة نموذجية تنافسية داعمة لتعزيز الابتكار.

ويركز برنامج مسرعة ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) على مستقبل المدن وتمكن رواد الأعمال الإقليميين من ابتكار حلول لمواجهة التحديات العالمية ودعم أولويات تحقيق التنمية المستدامة القائمة على التكنولوجيا ودعم رواد الأعمال وتوفير بيئة نموذجية تنافسية داعمة لتعزيز الابتكار وإطلاق مشاريع ضمن رؤية شاملة لريادة وصنع المستقبل.

ووقعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) اتفاقية شراكة مع ((معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)) (MIT) لإطلاق البرنامج، الذي يركز على الاستدامة ومستقبل المدن، إضافة إلى تسريع بناء المشاريع المبتكرة.

دبي تطلق برنامج مسرّعة ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة