Monday, 11 September 2023 03:34 GMT

«مسرّعة» لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة في دبي

9/10/2023 7:25:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت دبي ((مسرّعة)) لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة تعد الأولى من نوعها إقليمياً بالشراكة بين ((دييز)) و((ماساتشوستس للتكنولوجيا)) لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً محورياً لريادة الأعمال المستدامة وتطويرها وتوفير بيئة نموذجية تنافسية داعمة لتعزيز الابتكار.

ويركز برنامج مسرعة ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) على مستقبل المدن وتمكن رواد الأعمال الإقليميين من ابتكار حلول لمواجهة التحديات العالمية ودعم أولويات تحقيق التنمية المستدامة القائمة على التكنولوجيا ودعم رواد الأعمال وتوفير بيئة نموذجية تنافسية داعمة لتعزيز الابتكار وإطلاق مشاريع ضمن رؤية شاملة لريادة وصنع المستقبل.

ووقعت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) اتفاقية شراكة مع ((معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)) (MIT) لإطلاق البرنامج، الذي يركز على الاستدامة ومستقبل المدن، إضافة إلى تسريع بناء المشاريع المبتكرة.

دبي تطلق برنامج مسرّعة ((دبي إم آي تي ديزاين إكس)) لتسهيل تأسيس الأعمال المبتكرة

MENAFN10092023000110011019ID1107042071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث