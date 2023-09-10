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اتحاد غرف الإمارات يبحث تطوير التعاون مع الفلبين

9/10/2023 7:25:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات مع ألفونسو فرديناند، سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين اتحاد الغرف ونظيره في الفلبين لاسيما في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

واستعرض حميد بن سالم خلال اللقاء خدمات غرف الإمارات ومبادراتها والدور الذي تقوم به في المساهمة بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بالدولة والرفع من تنافسية مؤسسات القطاع الخاص وبيئة الأعمال.

وأعرب عن استعداد اتحاد غرف الإمارات للتعاون مع مركز التجارة والاستثمار الفلبيني بدبي، وتقديم كل التسهيلات والمعلومات الممكنة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة.

وأكد ألفونسو فرديناند الحرص على تعزيز مجالات التعاون مع اتحاد غرف الإمارات لا سيما في مجال البعثات التجارية ((أصحاب الأعمال والمستثمرين)) لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالفلبين.

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