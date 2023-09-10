«جمارك دبي» تنجز 80 ألف معاملة يومياً

أكد أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تنجر نحو 80 ألف معاملة يومياً.

جاء ذلك خلال استقبال ((جمارك دبي)) وفداً زائراً من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، ترأسه المقدم خليفة بن طالب المسقري، مدير جمارك ظفار، والنقيب يوسف بن أحمد البلوشي، رئيس قسم التعاون الإقليمي والدولي، إلى جانب مسؤولين ومفتشين جمركيين، كما شارك في الزيارة مارك ستانلي، من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحضر اللقاء المديرون التنفيذيون ومديرو الإدارات في جمارك دبي.

ورحب أحمد محبوب مصبح بالوفد الزائر، وقال: إن جمارك دبي لا تألو جهداً لتبادل الخبرات العملية مع الجهات الجمركية لتعميم الفائدة على الجميع في سبيل تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة عبور المسافرين، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقوية العلاقات الأخوية فيما بينها، كما تُعد سلطنة عُمان الشقيقة من أهم الشركاء التجاريين للدولة على المستوى الإقليمي.

وأوضح مدير عام جمارك دبي أن الدائرة تعمل على تطوير الخدمات الجمركية التي تقدمها في منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان لدعم التجارة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: ((نحرص على مواكبة التقدم والنمو السريع الذي تحققه التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث حققت الدولة إنجازاً اقتصادياً تمثل في الارتفاع الكبير لقيمة التجارة الخارجية غير النفطية التي بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري نحو تريليون و239 مليار درهم، ما يتطلب المضي قدماً في تطوير الخدمات الجمركية لنلبي احتياجات هذا النمو المتصاعد في التجارة الخارجية، حيث تستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 مضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية في عام 2033، وقد حققنا بالفعل تقدماً جوهرياً في تطوير قدرتنا على الإنجاز السريع بمواكبة هذه الأهداف الطموحة، حيث تستطيع الأنظمة الجمركية الرائدة عالمياً التي طورتها الدائرة إنجاز نحو 80 ألف معاملة يومياً، وزادت المعاملات الجمركية التي أنجزتها الدائرة في النصف الأول من العام الجاري بـ 10 %، ليصل عددها إلى 14 مليون معاملة جمركية)).

وأعرب المقدم خليفة بن طالب المسقري عن حرص الإدارة العامة للجمارك في سلطنة عُمان على تطوير التعاون مع جمارك دبي لدعم النمو في التبادل التجاري بين الإمارات وعُمان، وأثنى على التطور الكبير الذي أنجزته جمارك دبي في تحسين مستوى الخدمات الجمركية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال العمل الجمركي للمضي قدماً في تعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتطويرها باستمرار لدعم التقدم الاقتصادي لدول المجلس.