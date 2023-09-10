ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في البحرين
التاريخ
9/10/2023 7:21:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (81) لسنة 2023 بتعديل المادة الثانية مكرراً من القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، وذلك بناءً على عرْض وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة الثانية مكرراً من القرار رقم (56) لسنة 2022 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين، النص الآتي:
«تُقبل طلبات التراخيص المعدَّة طِبْقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009، متى تم تقديمها قبل تاريخ 1 ديسمبر 2023».
المادة الثانية
على المعنيين - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. كلمات دالة
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