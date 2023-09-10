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ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في البحرين

9/10/2023 7:21:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬81‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬مكرراً‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬56‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدل‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬مكرراً‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬56‭) ‬لسنة‭ ‬2022‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

‮«‬تُقبل‭ ‬طلبات‭ ‬التراخيص‭ ‬المعدَّة‭ ‬طِبْقاً‭ ‬للاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للتعمير‭ ‬بمختلف‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬28‭) ‬لسنة‭ ‬2009،‭ ‬متى‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬قبل‭ ‬تاريخ‭ ‬1‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‮»‬‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬المعنيين‭ - ‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ - ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشْرِه‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭. ‬

كلمات دالة

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