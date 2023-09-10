Monday, 11 September 2023 03:34 GMT

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

9/10/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬79‭) ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬51‭) ‬لسنة‭ ‬2012،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُستبدَل‭ ‬بنص‭ ‬البند‭ (‬8‭) ‬من‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬51‭) ‬لسنة‭ ‬2012،‭ ‬النص‭ ‬الآتي‭:‬

‮«‬8‭- ‬يتولى‭ ‬الجهاز‭ ‬تحديد‭ ‬التعويض‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬التي‭ ‬يستحقها‭ ‬الموظف‭ ‬المُنتدب،‭ ‬وذلك‭ ‬بمراعاة‭ ‬البند‭ (‬6‭) ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‮»‬‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُلغى‭ ‬البند‭ (‬2‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬26‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬51‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭.‬

‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬الوزراء‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والمعنيين‭ ‬ ‭ ‬كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه‭ ‬ ‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشْرِه‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN10092023000055011008ID1107042062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث