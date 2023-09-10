ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
التاريخ
9/10/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (79) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص البند (8) من الفقرة الأولى من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، النص الآتي:
«8- يتولى الجهاز تحديد التعويض والمزايا الوظيفية التي يستحقها الموظف المُنتدب، وذلك بمراعاة البند (6) من هذه المادة».
المادة الثانية
يُلغى البند (2) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012.
المادة الثالثة
على الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية. كلمات دالة
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