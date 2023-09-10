أوروبي يحصل بثمن باهظ على جنسية دولة لا وجود لها

أوروبي يحصل بثمن باهظ على جنسية دولة لا وجود لها
التاريخ
9/10/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتال شخصان، من جنسية دولة عربية، على رجل أوروبي، واستوليا منه على 348 ألف درهم، مقابل جنسية وهمية تخص إحدى جزر المحيط الهادئ، وفق ما ذكره موقع «الإمارات اليوم». وقبضت الجهات المختصة على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبسهما ستة أشهر وتغريمهما المبلغ المستولى عليه، وإبعادهما عن الدولة. وكيل في منطقة الشرق الأوسط عن دولة تدعى «كيريباني»، وأن لديه شركة متخصصة في استخراج وثائق تلك الدولة، والتقاه في مكان أعده خصيصاً لهذا الغرض.
وعرض المتهم على المجني عليه شهادة محررة باللغة الإنجليزية، منسوبة زورا إلى تلك الدولة، تفيد بأنه ممثلها في المنطقة. كما عرض عليه صور جوازات سفر زعم أنه استخرجها لأشخاص آخرين مقيمين في الدولة، ما دفع المجني عليه إلى تصديقه.
ووقّع المتهم مع المجني عليه عقدا ينص على استخراج جواز سفر له مقابل 348 ألفا و650 درهما، وسلمه لاحقا بالفعل جواز سفر باسمه، إضافة إلى بطاقة هوية، وشهادة استثمار بنكية، وشهادة جنسية، ورخصة قيادة، إلا أنه اكتشف عندما تقدم لنقل إقامته من جواز سفره المنتهي إلى جواز سفر تلك الدولة، أن كل هذه الوثائق مزورة، بما فيها جواز السفر، فأبلغ عن الواقعة. كلمات دالة
MENAFN10092023000055011008ID1107042061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.