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أوروبي يحصل بثمن باهظ على جنسية دولة لا وجود لها

9/10/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتال‭ ‬شخصان،‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬دولة‭ ‬عربية،‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬أوروبي،‭ ‬واستوليا‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬348‭ ‬ألف‭ ‬درهم،‭ ‬مقابل‭ ‬جنسية‭ ‬وهمية‭ ‬تخص‭ ‬إحدى‭ ‬جزر‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬الإمارات‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وقبضت‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬على‭ ‬المتهمين،‭ ‬وأحيلا‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬ومنها‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬الجنح،‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬بحبسهما‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬وتغريمهما‭ ‬المبلغ‭ ‬المستولى‭ ‬عليه،‭ ‬وإبعادهما‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭. ‬وكيل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬عن‭ ‬دولة‭ ‬تدعى‭ ‬‮«‬كيريباني‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬لديه‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬استخراج‭ ‬وثائق‭ ‬تلك‭ ‬الدولة،‭ ‬والتقاه‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬أعده‭ ‬خصيصاً‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭. ‬

وعرض‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬شهادة‭ ‬محررة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬منسوبة‭ ‬زورا‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الدولة،‭ ‬تفيد‭ ‬بأنه‭ ‬ممثلها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬عرض‭ ‬عليه‭ ‬صور‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬زعم‭ ‬أنه‭ ‬استخرجها‭ ‬لأشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬مقيمين‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬تصديقه‭. ‬

ووقّع‭ ‬المتهم‭ ‬مع‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬عقدا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬استخراج‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬له‭ ‬مقابل‭ ‬348‭ ‬ألفا‭ ‬و650‭ ‬درهما،‭ ‬وسلمه‭ ‬لاحقا‭ ‬بالفعل‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬باسمه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية،‭ ‬وشهادة‭ ‬استثمار‭ ‬بنكية،‭ ‬وشهادة‭ ‬جنسية،‭ ‬ورخصة‭ ‬قيادة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬اكتشف‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬لنقل‭ ‬إقامته‭ ‬من‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬المنتهي‭ ‬إلى‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬تلك‭ ‬الدولة،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬مزورة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جواز‭ ‬السفر،‭ ‬فأبلغ‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭.‬

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