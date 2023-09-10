أوروبي يحصل بثمن باهظ على جنسية دولة لا وجود لها

وعرض‭ ‬المتهم‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬شهادة‭ ‬محررة‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬منسوبة‭ ‬زورا‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الدولة،‭ ‬تفيد‭ ‬بأنه‭ ‬ممثلها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬كما‭ ‬عرض‭ ‬عليه‭ ‬صور‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬زعم‭ ‬أنه‭ ‬استخرجها‭ ‬لأشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬مقيمين‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬تصديقه‭. ‬

ووقّع‭ ‬المتهم‭ ‬مع‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬عقدا‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬استخراج‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬له‭ ‬مقابل‭ ‬348‭ ‬ألفا‭ ‬و650‭ ‬درهما،‭ ‬وسلمه‭ ‬لاحقا‭ ‬بالفعل‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬باسمه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطاقة‭ ‬هوية،‭ ‬وشهادة‭ ‬استثمار‭ ‬بنكية،‭ ‬وشهادة‭ ‬جنسية،‭ ‬ورخصة‭ ‬قيادة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬اكتشف‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬لنقل‭ ‬إقامته‭ ‬من‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬المنتهي‭ ‬إلى‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬تلك‭ ‬الدولة،‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬مزورة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬جواز‭ ‬السفر،‭ ‬فأبلغ‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭.‬