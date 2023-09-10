مستشفى رويال البحرين يقيم فعالية حول أحدث التطورات في مجال الرعاية الطبية للرجال
التاريخ
9/10/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام مستشفى رويال البحرين مؤخرًا فعالية للتعليم الطبي المستمر حول العلاج الجراحي لضعف الانتصاب في فندق كراون بلازا، حيث قدم الدكتور الرفاعي امطير، استشاري طب وجراحة المسالك البولية، والدكتور محمد فهمي حمدان، طبيب المسالك البولية والعقم وأمراض الذكورة، دراسات حالة في مجال الرعاية الطبية للرجال وقاما باطلاع الحضور على الطرق الحديثة للعلاجات الجراحية.
وقد اشتمل الحضور على عدد من الطواقم الطبية من مملكة البحرين، بما في ذلك أطباء المسالك البولية، وأطباء الباطنية، وأطباء الغدد الصماء، وأخصائيو مرض السكري، وأخصائيو طب الأسرة.
وقدمت الفعالية فرصة قيّمة لمتخصصي الرعاية الصحية للتعرف على أحدث التطورات في مجال الرعاية الطبية للرجال. كما ساهمت أيضًا في رفع مستوى الوعي بأهمية الرعاية قبل وبعد الجراحة لبعض حالات ضعف الانتصاب، والدور الذي يمكن أن يلعبه أخصائيو الرعاية الصحية في تحسين نوعية حياة المرضى. كلمات دالة
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