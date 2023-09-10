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مستشفى رويال البحرين يقيم فعالية حول أحدث التطورات في مجال الرعاية الطبية للرجال

9/10/2023 7:21:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرًا‭ ‬فعالية‭ ‬للتعليم‭ ‬الطبي‭ ‬المستمر‭ ‬حول‭ ‬العلاج‭ ‬الجراحي‭ ‬لضعف‭ ‬الانتصاب‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الدكتور‭ ‬الرفاعي‭ ‬امطير،‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬فهمي‭ ‬حمدان،‭ ‬طبيب‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬والعقم‭ ‬وأمراض‭ ‬الذكورة،‭ ‬دراسات‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬للرجال‭ ‬وقاما‭ ‬باطلاع‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬الحديثة‭ ‬للعلاجات‭ ‬الجراحية‭. ‬

وقد‭ ‬اشتمل‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أطباء‭ ‬المسالك‭ ‬البولية،‭ ‬وأطباء‭ ‬الباطنية،‭ ‬وأطباء‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء،‭ ‬وأخصائيو‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬وأخصائيو‭ ‬طب‭ ‬الأسرة‭.‬

وقدمت‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬قيّمة‭ ‬لمتخصصي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬للرجال‭. ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الرعاية‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬الجراحة‭ ‬لبعض‭ ‬حالات‭ ‬ضعف‭ ‬الانتصاب،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلعبه‭ ‬أخصائيو‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭. ‬

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