وقد‭ ‬اشتمل‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أطباء‭ ‬المسالك‭ ‬البولية،‭ ‬وأطباء‭ ‬الباطنية،‭ ‬وأطباء‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء،‭ ‬وأخصائيو‭ ‬مرض‭ ‬السكري،‭ ‬وأخصائيو‭ ‬طب‭ ‬الأسرة‭.‬

وقدمت‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬قيّمة‭ ‬لمتخصصي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬للرجال‭. ‬كما‭ ‬ساهمت‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الرعاية‭ ‬قبل‭ ‬وبعد‭ ‬الجراحة‭ ‬لبعض‭ ‬حالات‭ ‬ضعف‭ ‬الانتصاب،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلعبه‭ ‬أخصائيو‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬حياة‭ ‬المرضى‭. ‬