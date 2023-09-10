افتتاح أول دورة للمتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية الدورة تهدف إلى تأهيلهن التأهيل العسكري لخدمة الوطن
التاريخ
9/10/2023 7:21:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى بقوة دفاع البحرين افتتاح دورة المتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية «الدفعة الأولى»، بحضور اللواء الركن منير أحمد السبيعي قائد وحدة القوة الاحتياطية الملكية والذي أقيم بكلية عيسى العسكرية الملكية، صباح أمس.
ويشترك في هذه الدورة عدد من المتطوعات من القطاع المدني في القوة الاحتياطية للمواطنات من أقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني (العسكريين والمدنيين)، وتهدف هذه الدورة إلى تأهيلهن التأهيل العسكري الذي يمكنهن من الاضطلاع بدورهن الوطني في خدمة الوطن، وليكن قادرات على تحمل المسؤولية مع منتسبي قوة دفاع البحرين في الذود عن وطننا الغالي، وذلك انطلاقاً من حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بمكانة المرأة البحرينية.
وقد عملت قوة دفاع البحرين على التخطيط المدروس بعناية والإعداد الجيد لهذه الدورة، حيث قامت بتوفير كل احتياجات ومتطلبات التدريس من تجهيز القاعات الدراسية اللازمة، واختيار أفضل المدربين، وانتقاء أجود أنواع المواد الدراسية التي تشتمل على مجموعة من العلوم العسكرية والمواد النظرية والبرامج العملية والتدريبية لتطبيقها ميدانياً لتحقق هذه الدورة الأهداف المنشودة وصولاً إلى أفضل النتائج المرجوة، حتى يتخرجن من القطاع المدني، وقد تسلحن بالعلوم والمهارات العسكرية.
حضر الافتتاح عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. كلمات دالة
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