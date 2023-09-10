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افتتاح أول دورة للمتطوعات المدنيات للقوة الاحتياطية الدورة تهدف إلى تأهيلهن التأهيل العسكري لخدمة الوطن

9/10/2023 7:21:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬افتتاح‭ ‬دورة‭ ‬المتطوعات‭ ‬المدنيات‭ ‬للقوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬‮«‬الدفعة‭ ‬الأولى‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬منير‭ ‬أحمد‭ ‬السبيعي‭ ‬قائد‭ ‬وحدة‭ ‬القوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬الملكية‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬بكلية‭ ‬عيسى‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

‭ ‬ويشترك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتطوعات‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬القوة‭ ‬الاحتياطية‭ ‬للمواطنات‭ ‬من‭ ‬أقارب‭ ‬العاملين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ (‬العسكريين‭ ‬والمدنيين‭)‬،‭ ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬إلى‭ ‬تأهيلهن‭ ‬التأهيل‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬يمكنهن‭ ‬من‭ ‬الاضطلاع‭ ‬بدورهن‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬وليكن‭ ‬قادرات‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬مع‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬وطننا‭ ‬الغالي،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بمكانة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬عملت‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬التخطيط‭ ‬المدروس‭ ‬بعناية‭ ‬والإعداد‭ ‬الجيد‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بتوفير‭ ‬كل‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬التدريس‭ ‬من‭ ‬تجهيز‭ ‬القاعات‭ ‬الدراسية‭ ‬اللازمة،‭ ‬واختيار‭ ‬أفضل‭ ‬المدربين،‭ ‬وانتقاء‭ ‬أجود‭ ‬أنواع‭ ‬المواد‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬تشتمل‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلوم‭ ‬العسكرية‭ ‬والمواد‭ ‬النظرية‭ ‬والبرامج‭ ‬العملية‭ ‬والتدريبية‭ ‬لتطبيقها‭ ‬ميدانياً‭ ‬لتحقق‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة،‭ ‬حتى‭ ‬يتخرجن‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬المدني،‭ ‬وقد‭ ‬تسلحن‭ ‬بالعلوم‭ ‬والمهارات‭ ‬العسكرية‭.‬

حضر‭ ‬الافتتاح‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭. ‬

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