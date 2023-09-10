الملك يتلقى برقية شكر من رئيسة جمهورية البيرو

الملك يتلقى برقية شكر من رئيسة جمهورية البيرو
التاريخ
9/10/2023 7:21:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من فخامة السيدة دينا أرسيليا بولوارته رئيسة جمهورية البيرو، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامتها بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية البيرو. كلمات دالة
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