أولياء أمور يشيدون بجهود المدارس في توفير بيئة تعليمية محفزة
التاريخ
9/10/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن تميز المدارس الحكومية في تنظيم فعاليات استقبال طلبتها وتهيئتهم بشتى الطرق، أثنى أولياء أمور على جهود مدرسة رابعة العدوية الابتدائية للبنات في توفير البيئة التعليمية التي تحفز طالباتها على الإقبال على المدرسة بكل حب واهتمام ودافعية، وتطوير مستواهن الدراسي.جاء ذلك لدى مشاركتهم في الاحتفال المميز الذي نظمته المدرسة في بداية العام الدراسي بحضور مديرتها الأستاذة فاطمة الذوادي ونخبة من عضوات الهيئتين الإدارية والتعليمية.
وأشاد أولياء الأمور بهذه الجهود الراقية والنوعية للتعامل مع طلبة المرحلة الابتدائية وخاصةً المستجدين، إذ قالت ولية أمر الطالبة ندى راشد من الصف الأول وهي من مواليد شهر نوفمبر 2017 ضمن المستفيدين من قرار وزارة التربية والتعليم قبول مواليد شهور من سبتمبر إلى ديسمبر 2017 هذا العام: إن قبول انضمام ابنتها إلى المدرسة جعلنا نشعر بحجم التقدير والاهتمام الذي توليه الوزارة لأولياء الأمور ولجميع ما يردها من ملاحظات ورغبات من المجتمع، وهذا محل فخرنا واعتزازنا جميعاً. كلمات دالة
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