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أولياء أمور يشيدون بجهود المدارس في توفير بيئة تعليمية محفزة

9/10/2023 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ضمن‭ ‬تميز‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬استقبال‭ ‬طلبتها‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬بشتى‭ ‬الطرق،‭ ‬أثنى‭ ‬أولياء‭ ‬أمور‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬مدرسة‭ ‬رابعة‭ ‬العدوية‭ ‬الابتدائية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تحفز‭ ‬طالباتها‭ ‬على‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬المدرسة‭ ‬بكل‭ ‬حب‭ ‬واهتمام‭ ‬ودافعية،‭ ‬وتطوير‭ ‬مستواهن‭ ‬الدراسي‭.‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬بحضور‭ ‬مديرتها‭ ‬الأستاذة‭ ‬فاطمة‭ ‬الذوادي‭ ‬ونخبة‭ ‬من‭ ‬عضوات‭ ‬الهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭.‬

وأشاد‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بهذه‭ ‬الجهود‭ ‬الراقية‭ ‬والنوعية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬وخاصةً‭ ‬المستجدين،‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭ ‬ولية‭ ‬أمر‭ ‬الطالبة‭ ‬ندى‭ ‬راشد‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬ضمن‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬قبول‭ ‬مواليد‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬هذا‭ ‬العام‭: ‬إن‭ ‬قبول‭ ‬انضمام‭ ‬ابنتها‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬جعلنا‭ ‬نشعر‭ ‬بحجم‭ ‬التقدير‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الوزارة‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬ولجميع‭ ‬ما‭ ‬يردها‭ ‬من‭ ‬ملاحظات‭ ‬ورغبات‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهذا‭ ‬محل‭ ‬فخرنا‭ ‬واعتزازنا‭ ‬جميعاً‭. ‬

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