وأشاد‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بهذه‭ ‬الجهود‭ ‬الراقية‭ ‬والنوعية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬وخاصةً‭ ‬المستجدين،‭ ‬إذ‭ ‬قالت‭ ‬ولية‭ ‬أمر‭ ‬الطالبة‭ ‬ندى‭ ‬راشد‭ ‬من‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬ضمن‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬قبول‭ ‬مواليد‭ ‬شهور‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2017‭ ‬هذا‭ ‬العام‭: ‬إن‭ ‬قبول‭ ‬انضمام‭ ‬ابنتها‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭ ‬جعلنا‭ ‬نشعر‭ ‬بحجم‭ ‬التقدير‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الوزارة‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬ولجميع‭ ‬ما‭ ‬يردها‭ ‬من‭ ‬ملاحظات‭ ‬ورغبات‭ ‬من‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهذا‭ ‬محل‭ ‬فخرنا‭ ‬واعتزازنا‭ ‬جميعاً‭. ‬