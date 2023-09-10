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انطلاق البرنامج الإرشادي للطلبة المستجدين في جامعة البحرين وسط حضور لافت

9/10/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬أمس‭ ‬البرنامج‭ ‬الإرشادي‭ ‬للطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬للعام‭ ‬الجامعي‭ ‬الجديد‭ (‬2023-2024‭). ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬حضور‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬1000‭ ‬طالب‭ ‬مستجد،‭ ‬ونشاطاً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬في‭ ‬كليات‭ ‬الجامعة‭ ‬ومرافقها‭.‬

ورحَّب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬بالطلبة‭ ‬المستجدين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬عاماً‭ ‬محفوفاً‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتفوق،‭ ‬ومليئاً‭ ‬بالنشاط‭ ‬والحيوية‭. ‬وقال‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬أجواء‭ ‬مريحة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬ذات‭ ‬جودة‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بجد‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬في‭ ‬التفوق‭ ‬والريادة‭.‬

وتفقد‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬عدة‭ ‬كليات‭ ‬خلال‭ ‬تنظيمها‭ ‬البرنامج‭ ‬الإرشادي،‭ ‬وأشاد‭ ‬بروح‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬تحلى‭ ‬بها‭ ‬طلبة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬المنتظمون‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البرنامج،‭ ‬والإفادة‭ ‬من‭ ‬تجاربهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المثمرة،‭ ‬وجهود‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬الشرح‭ ‬والتوضيح‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬استفسارات‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬المختلفة‭. ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬المرشدين‭ ‬والموجهين‭ ‬في‭ ‬عمادة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة،‭ ‬لما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬ونصائح‭ ‬مفيدة،‭ ‬وكذلك‭ ‬جهود‭ ‬دوائر‭ ‬الجامعة‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭.‬

ويهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬الإرشادي‭ ‬إلى‭ ‬تهيئة‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬نفسياً،‭ ‬وتربوياً،‭ ‬واجتماعياً،‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الجامعي،‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بكلياتهم،‭ ‬والأقسام،‭ ‬والبرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬وطبيعة‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬برنامج،‭ ‬والخطط‭ ‬الدراسية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الطالب‭ ‬المستجد‭.‬

وتجوَّل‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدون‭ ‬برفقة‭ ‬ممثلي‭ ‬الكليات‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬الجامعة‭ ‬المختلفة‭ ‬وتعرفوا‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬المتوافرة‭ ‬لهم‭. ‬وتم‭ ‬إبلاغ‭ ‬الطلبة‭ ‬بوضوح‭ ‬عن‭ ‬نقاط‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬المخصصة‭ ‬لكلياتهم،‭ ‬كما‭ ‬تمَّ‭ ‬توجيه‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬المخصصة‭ ‬والتصاريح‭ ‬المطلوبة‭.‬

وقد‭ ‬توافد‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬كما‭ ‬وصل‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬مقرِّ‭ ‬الجامعة‭ ‬بيسر‭.‬

ويمتد‭ ‬البرنامج‭ ‬الارشادي‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬10‭-‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وتسعى‭ ‬الجامعة‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬إتاحة‭ ‬البرنامج‭ ‬الإرشادي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬الطلبة‭ ‬المستجدين‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬البرنامج،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإرشاد‭ ‬الميداني‭ ‬في‭ ‬الكليات‭. ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬البرنامج‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الدراسة‭ ‬هو‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬انتظام‭ ‬الدراسة‭ ‬وسيرها‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬وحرص‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬محاضراتهم‭ ‬ومقرراتهم‭ ‬الدراسية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ (‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023م‭). ‬

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