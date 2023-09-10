انطلاق البرنامج الإرشادي للطلبة المستجدين في جامعة البحرين وسط حضور لافت
التاريخ
9/10/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلق في جامعة البحرين أمس البرنامج الإرشادي للطلبة المستجدين للعام الجامعي الجديد (2023-2024). حيث شهد اليوم الأول حضور ما يقارب 1000 طالب مستجد، ونشاطاً ملحوظاً في كليات الجامعة ومرافقها.
ورحَّب رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري بالطلبة المستجدين، متمنياً لهم عاماً محفوفاً بالنجاح والتفوق، ومليئاً بالنشاط والحيوية. وقال د. الأنصاري: «إن الجامعة تحرص على أن توفر أجواء مريحة، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية ذات جودة»، داعياً الطلبة إلى العمل بجد لتحقيق طموحاتهم في التفوق والريادة.
وتفقد د. الأنصاري عدة كليات خلال تنظيمها البرنامج الإرشادي، وأشاد بروح التعاون التي تحلى بها طلبة جامعة البحرين المنتظمون الذين شاركوا في تنظيم البرنامج، والإفادة من تجاربهم الأكاديمية المثمرة، وجهود الهيئة الأكاديمية في الشرح والتوضيح والإجابة عن استفسارات الطلبة المستجدين المختلفة. كما أثنى على جهود المرشدين والموجهين في عمادة شؤون الطلبة، لما قدموه من توجيهات ونصائح مفيدة، وكذلك جهود دوائر الجامعة المختلفة في تنظيم هذا الاسبوع.
ويهدف البرنامج الإرشادي إلى تهيئة الطلبة المستجدين نفسياً، وتربوياً، واجتماعياً، قبل بدء العام الجامعي، وتعريفهم بكلياتهم، والأقسام، والبرامج الأكاديمية، وطبيعة الدراسة في كل برنامج، والخطط الدراسية، وغيرها من المعلومات التي تخص الطالب المستجد.
وتجوَّل الطلبة المستجدون برفقة ممثلي الكليات في مرافق الجامعة المختلفة وتعرفوا على الخدمات المتوافرة لهم. وتم إبلاغ الطلبة بوضوح عن نقاط الدخول والخروج المخصصة لكلياتهم، كما تمَّ توجيه الطلبة إلى مواقف السيارات المخصصة والتصاريح المطلوبة.
وقد توافد الطلبة إلى الجامعة منذ وقت مبكر في اليوم الأول من البرنامج، كما وصل الطلبة إلى مقرِّ الجامعة بيسر.
ويمتد البرنامج الارشادي لهذا العام مدة 5 أيام من 10-14 سبتمبر 2023.
وتسعى الجامعة من وراء إتاحة البرنامج الإرشادي إلى توفير الفرصة أمام الطلبة المستجدين في اختيار الأيام التي يرغبون في الحضور فيها إلى البرنامج، والاستفادة من الإرشاد الميداني في الكليات. والهدف من تنظيم البرنامج قبل بدء الدراسة هو الحفاظ على انتظام الدراسة وسيرها منذ اليوم الأول، وحرص الجامعة في الوقت ذاته على عدم التأثير على حضور الطلبة إلى محاضراتهم ومقرراتهم الدراسية.
ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في جامعة البحرين يوم الأحد المقبل (17 سبتمبر 2023م). كلمات دالة
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