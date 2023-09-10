غزة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعادت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬التجاري‭ ‬لاستئناف‭ ‬الصادرات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬بعد‭ ‬إغلاقه‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬محاولة‭ ‬تهريب‭ ‬‮«‬متفجرات‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬مسؤول‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬المعبر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬استئناف‭ ‬التصدير‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬الضفة‭ ‬والجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والخارج‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬إحداها‭ ‬محملة‭ ‬بملابس‭ ‬جاهزة‭ ‬وأخرى‭ ‬محملة‭ ‬بحديد‭ ‬الخردة،‭ ‬دخلت‭ ‬إلى‭ ‬المعبر‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬باتجاه‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬أعمال‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ (‬كوغات‭) ‬قرار‭ ‬‮«‬استئناف‭ ‬مرور‭ ‬البضائع‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬اتخذ‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬لأغراض‭ ‬أمنية‭ ‬واستخلاص‭ ‬العبر‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬الأمنية‭ ‬السابقة‭ ‬على‭ ‬المعبر‮»‬‭.

‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬حصارا‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬أعلنت‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّها‭ ‬علّقت‭ ‬كلّ‭ ‬صادرات‭ ‬البضائع‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬بعدما‭ ‬أحبطت‭ ‬محاولة‭ ‬لتهريب‭ ‬متفجّرات‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬الجيش‭ ‬عثر‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬‮«‬على‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬عدّة‭ ‬من‭ ‬المتفجّرات‭ ‬العالية‭ ‬الجودة‭ ‬مخبّأة‭ ‬ضمن‭ ‬شحنة‭ ‬ملابس‭ ‬تحملها‭ ‬ثلاث‭ ‬شاحنات‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الشحنات‭ ‬ستُستأنف‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬التقييمات‭ ‬اللاحقة‭ ‬للوضع‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬الرئاسية‭ ‬لتنسيق‭ ‬إدخال‭ ‬البضائع‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬التابعة‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬أعلنت‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستسمح‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الأحد،‭ ‬باستئناف‭ ‬تصدير‭ ‬البضائع‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

وأتى‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تحذير‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للصناعات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬انعكاسات‭ ‬‮«‬كارثية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المنهك‭ ‬إثر‭ ‬قرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬إغلاق‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭. ‬وقابل‭ ‬تجار‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬بارتياح‭. ‬وقال‭ ‬عطا‭ ‬طباسي‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬مصدري‭ ‬الطماطم‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬صار‭ ‬لدينا‭ ‬أمل‭ ‬بمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدير‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يغلق‭ ‬المعبر‭ ‬نموت‭ ‬لأن‭ ‬العامل‭ ‬يتوقف‭ ‬ولا‭ ‬نستطيع‭ ‬تصدير‭ ‬الخضروات‮»‬‭.

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وتفرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬2007‭ ‬حصاراً‭ ‬مشدّداً‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكّانه‭ ‬نحو‭ ‬2 ‭,‬ 3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬والذي‭ ‬يعاني‭ ‬نسبة‭ ‬بطالة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬في‭ ‬المئة‭. ‬وكرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬هو‭ ‬النقطة‭ ‬الوحيدة‭ ‬لعبور‭ ‬البضائع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغزة‭. ‬وأتى‭ ‬إغلاق‭ ‬المعبر‭ ‬وسط‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وأدّت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬عن‭ ‬227‭ ‬فلسطينيًا‭ ‬و32‭ ‬إسرائيليًا‭ ‬وأوكرانية‭ ‬وإيطالي،‭ ‬وفقًا‭ ‬لتعداد‭ ‬وضعته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬وبين‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مقاتلون‭ ‬ومدنيون،‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬الأقلية‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭.‬