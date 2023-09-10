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عـائـلـة سويـدي مـحـتـجـز فـي إيران تطالب بمساندة دولية

9/10/2023 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ستوكهولم‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬عائلة‭ ‬سويدي‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬محتجز‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬إنها‭ ‬تحث‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬بعد‭ ‬بقائه‭ ‬محتجزا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬يوم‭ ‬بسبب‭ ‬اتهامات‭ ‬بالتجسس‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬مسألة‭ ‬احتجاز‭ ‬يووان‭ ‬فلوديروس‭ ‬أثيرت‭ ‬مرارا‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وكتبت‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الثالث‭ ‬والثلاثين‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬تم‭ ‬تكريسه‭ ‬لجهود‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭: ‬‮«‬عائلة‭ ‬وأصدقاء‭ ‬وداعمون‭ ‬ليووان‭ ‬يطالبون‭ ‬باهتمام‭ ‬دولي‭ ‬عاجل‭ ‬لضمان‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬وعودته‭ ‬الآمنة‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‮»‬‭. ‬

وقالوا‭ ‬إن‭ ‬فلوديروس‭ ‬محتجز‭ ‬دون‭ ‬اتهامات‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إيفين‭ ‬بطهران،‭ ‬حيث‭ ‬يُحتجز‭ ‬سجناء‭ ‬سياسيون‭ ‬وكثيرون‭ ‬ممن‭ ‬يواجهون‭ ‬اتهامات‭ ‬أمنية،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الإيرانيون‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬جنسية‭ ‬مزدوجة‭. ‬

وتقول‭ ‬عائلة‭ ‬فلوديروس‭ ‬إنه‭ ‬سافر‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لدراسة‭ ‬اللغات‭ ‬واستكشاف‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬ولدعم‭ ‬مشروعات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬واحتجزته‭ ‬السلطات‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬قبل‭ ‬مغادرته‭ ‬للبلاد‭. ‬

وكتبت‭ ‬عائلته‭: ‬‮«‬احتياجه‭ ‬إلى‭ ‬كميات‭ ‬مناسبة‭ ‬للطعام‭ ‬والسماح‭ ‬له‭ ‬بالتريض‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬والخضوع‭ ‬للفحص‭ ‬الطبي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تحظى‭ ‬باحترام‮»‬‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬حرم‭ ‬من‭ ‬‮«‬التواصل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬السويدية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بخلاف‭ ‬بضع‭ ‬زيارات‭ ‬قنصلية‭. ‬

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