نيروبي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإثيوبي‭ ‬أبيي‭ ‬أحمد‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬انتهاء‭ ‬عملية‭ ‬تعبئة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الضخم‭ ‬على‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق،‭ ‬والذي‭ ‬يُقدّم‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬مما‭ ‬يهدد‭ ‬بإحياء‭ ‬التوترات‭ ‬الإقليمية‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬الواقعتين‭ ‬عند‭ ‬مجرى‭ ‬النهر‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬مع‭ ‬استئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أغسطس،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬متوقفة‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2021‭. ‬

وكتب‭ ‬أحمد‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬أعلن‭ ‬بسرور‭ ‬بالغ‭ ‬أن‭ ‬التعبئة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬لسد‭ ‬النهضة‭ ‬تمت‭ ‬بنجاح‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬جديدة‭ ‬بشأنه‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬واجهنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات،‭ ‬واضطررنا‭ ‬مرارا‭ ‬الى‭ ‬التراجع‭. ‬واجهنا‭ ‬تحديا‭ ‬داخليا‭ ‬وضغوطات‭ ‬خارجية‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬ستنجز‭ ‬ما‭ ‬تعهدت‭ ‬به‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬للحكومة‭ ‬الاثيوبية‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬نفسها‭ ‬بما‭ ‬اعتبره‭ ‬‮«‬هدية‭ ‬للأجيال‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجيل‭ ‬البطل‭ ‬الحالي‭ ‬سيبني‭ ‬إثيوبيا‭ ‬الغد‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬صلبة‮»‬‭. ‬يُعتبر‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الإثيوبي‭ ‬الكبير‭ ‬حيوياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لأديس‭ ‬أبابا،‭ ‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬تكلفته‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3 ‭,‬ 7‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬ويدخل‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬صراع‭ ‬إقليمي‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬إثيوبيا‭ ‬العمل‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬السد‭ ‬الكبير،‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬1 ‭,‬ 8‭ ‬كيلومتر‭ ‬وارتفاعه‭ ‬145‭ ‬متراً،‭ ‬تعتزم‭ ‬إثيوبيا‭ ‬مضاعفة‭ ‬إنتاجها‭ ‬من‭ ‬الكهرباء،‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬إليها‭ ‬سوى‭ ‬نصف‭ ‬سكّانها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬حوالي‭ ‬120‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬وتخشى‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬إمدادات‭ ‬المياه‭ ‬لديهما‭. ‬

طلبت‭ ‬الخرطوم‭ ‬والقاهرة‭ ‬مراراً‭ ‬من‭ ‬إثيوبيا‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬ملء‭ ‬خزان‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬ثلاثي‭ ‬بشأن‭ ‬آليات‭ ‬تشغيل‭ ‬السد‭. ‬وبدأت‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬أغسطس‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬والري‭ ‬المصري‭ ‬هاني‭ ‬سويلم‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬إنها‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬يراعي‭ ‬مصالح‭ ‬وشواغل‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬أية‭ ‬خطوات‭ ‬أحادية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭. ‬

وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬بأسابيع‭ ‬قليلة،‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي،‭ ‬أمهل‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬وأبيي‭ ‬أحمد‭ ‬نفسيهما‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬للتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬ملء‭ ‬وتشغيل‭ ‬السد،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬الزعماء‭ ‬الأفارقة‭ ‬بشأن‭ ‬الحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬السودان‭. ‬

وتعتبر‭ ‬مصر‭ ‬هذا‭ ‬السد‭ ‬الكبير‭ ‬تهديداً‭ ‬وجودياً‭ ‬لأنه‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬في‭ ‬97‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬احتياجاته‭ ‬المائية‭. ‬أما‭ ‬الخرطوم،‭ ‬فقد‭ ‬تباين‭ ‬موقفها‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وبعد‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬جبهة‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان،‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬اتفق‭ ‬على‭ ‬كلّ‭ ‬النقاط‮»‬‭ ‬مع‭ ‬أبيي‭ ‬أحمد‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسد‭ ‬النهضة‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬السودان‭ ‬يشهد‭ ‬نزاعاً‭ ‬دامياً‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أبريل‭. ‬