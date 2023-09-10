نيودلهي‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬اختتم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الهندي‭ ‬ناريندرا‭ ‬مودي‭ ‬أمس‭ ‬قمة‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬التي‭ ‬قللت‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬الانقسامات‭ ‬العميقة‭ ‬بشأن‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي،‭ ‬وعززت‭ ‬دور‭ ‬مودي‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الدبلوماسية‭. ‬

وانقسمت‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬بشأن‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وواجه‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور،‭ ‬وخصوصا‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وتجنّبا‭ ‬لأي‭ ‬إحراج‭ ‬دبلوماسي،‭ ‬ضغطت‭ ‬الهند‭ ‬المضيفة‭ ‬للقمة‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬المجموعة‭ ‬للاتفاق‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬رفض‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬القوة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬مكاسب‭ ‬ميدانية،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬روسيا‭ ‬تحديدا‭. ‬

وانتقدت‭ ‬كييف‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬البيان‭. ‬بالمقابل‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬سيرجي‭ ‬لافروف‭ ‬إحراز‭ ‬فوز‭ ‬دبلوماسي‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬إحباط‭ ‬المحاولات‭ ‬الغربية‭ ‬لجعل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬يومين‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ناجح‮»‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬النص‭ ‬لا‭ ‬يذكر‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬لافروف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرئاسة‭ ‬الهندية‭ ‬نجحت‭ ‬فعلا‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬جنوب‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرازيل‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬والهند‭ ‬والصين‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إسماع‭ ‬أصواتها‭. ‬

وفي‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬المسؤول‭ ‬الهندي‭ ‬أميتاب‭ ‬كانت‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬منظمي‭ ‬قمة‭ ‬الهند‭ ‬إن‭ ‬النص‭ ‬التوافقي‭ ‬بشأن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬الختامي‭ ‬تطلب‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬المتواصلة،‭ ‬و300‭ ‬اجتماع‭ ‬ثنائي‭ ‬و15‭ ‬مشروع‭ ‬نص‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬كانت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرازيل‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬البلدان‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬الفقرة‭ ‬المخصصة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬ضمن‭ ‬البيان‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬البرازيلي‭ ‬لويس‭ ‬إيناسيو‭ ‬لولا‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بـ«الناجحة‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬ترك‭ ‬القضايا‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬مباحثات‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭.. ‬لا‭ ‬مصلحة‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬عشرين‭ ‬منقسمة‭. ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬السلام‭ ‬والتعاون‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬النزاعات‮»‬‭. ‬

وسلم‭ ‬مودي‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬لمجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬إلى‭ ‬لولا‭ ‬أمس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬دعمه‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬‮«‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬المشتركة‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬القمة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭. ‬

وبعيداً‭ ‬عن‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬فإن‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬منقسمة‭ ‬أيضاً‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬النفط‭. ‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬القمة‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوجان‭ ‬وجهاً‭ ‬لوجه‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬أمس،‭ ‬ليطوي‭ ‬عقدا‭ ‬من‭ ‬القطيعة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬