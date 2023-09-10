ألمانيا تتوج بكأس العالم لكرة السلة

توج‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للرجال،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬83‭-‬77‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬صربيا‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الفلبين‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬واليابان‭. ‬واتسمت‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفلبينية‭ ‬مانيلا،‭ ‬بالإثارة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬فتراتها‭ ‬الأربعة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬بنتيجة‭ ‬26‭-‬23،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬اتزانه،‭ ‬وينهي‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية‭ ‬متعادلا‭ ‬47‭-‬47‭. ‬واستغل‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الثالثة،‭ ‬التي‭ ‬أنهاها‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الماكينات‮»‬‭ ‬لصالحه‭ ‬بنتيجة‭ ‬69‭-‬57‭. ‬وبلغت‭ ‬الإثارة‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الرابعة،‭ ‬حيث‭ ‬قلص‭ ‬منتخب‭ ‬صربيا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬لتصبح‭ ‬النتيجة‭ ‬78‭-‬75‭ ‬لألمانيا‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬و21‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬النهاية،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه،‭ ‬لينهي‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬صعد‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬بعدما‭ ‬فجر‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية،‭ ‬بتغلبه‭ ‬113-111‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬صعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي،‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بالمونديال‭ ‬عقب‭ ‬انهيار‭ ‬يوغوسلافيا،‭ ‬بعدما‭ ‬اجتاز‭ ‬عقبة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬95‭-‬86‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬كندا‭ ‬نال‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بعدما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬127‭-‬118‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬للوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬





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