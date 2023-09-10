Monday, 11 September 2023 03:32 GMT

ألمانيا تتوج بكأس العالم لكرة السلة

9/10/2023 7:20:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

توج‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للرجال،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬83‭-‬77‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬صربيا‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الفلبين‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬واليابان‭. ‬واتسمت‭ ‬المباراة،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفلبينية‭ ‬مانيلا،‭ ‬بالإثارة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬فتراتها‭ ‬الأربعة،‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬بنتيجة‭ ‬26‭-‬23،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬اتزانه،‭ ‬وينهي‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية‭ ‬متعادلا‭ ‬47‭-‬47‭. ‬واستغل‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬تراجع‭ ‬مستوى‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الثالثة،‭ ‬التي‭ ‬أنهاها‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الماكينات‮»‬‭ ‬لصالحه‭ ‬بنتيجة‭ ‬69‭-‬57‭. ‬وبلغت‭ ‬الإثارة‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الرابعة،‭ ‬حيث‭ ‬قلص‭ ‬منتخب‭ ‬صربيا‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬لتصبح‭ ‬النتيجة‭ ‬78‭-‬75‭ ‬لألمانيا‭ ‬قبل‭ ‬دقيقة‭ ‬و21‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬النهاية،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬تقدمه،‭ ‬لينهي‭ ‬المباراة‭ ‬لصالحه‭ ‬بفارق‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وكان‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬صعد‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬بعدما‭ ‬فجر‭ ‬مفاجأة‭ ‬مدوية،‭ ‬بتغلبه‭ ‬113-111‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬5‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬صعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الصربي،‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭ ‬بالمونديال‭ ‬عقب‭ ‬انهيار‭ ‬يوغوسلافيا،‭ ‬بعدما‭ ‬اجتاز‭ ‬عقبة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬95‭-‬86‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬كندا‭ ‬نال‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬بعدما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬127‭-‬118‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬للوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭. ‬



MENAFN10092023000055011008ID1107042047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث